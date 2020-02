Cultura de la innovación: ¿se puede "crear" dentro de las organizaciones?

Para que las mentes brillantes continúen presentando ideas inteligentes que resuelvan los problemas de los clientes, debe existir el entorno adecuado

Crear una cultura de innovación es una de las cosas más importantes que una empresa puede hacer para garantizar que la misma continúe evolucionando y prosperando. Pero para que las mentes brillantes continúen presentando ideas inteligentes que resuelvan los problemas de los clientes, debe existir el entorno adecuado. Estos son los tres ingredientes clave para ayudar a crear una cultura de innovación:

Diversidad de pensamiento

La base de todo es contar con diversidad de opiniones. La idea es crear un entorno donde se fomente la creatividad, de modo que las personas estén dispuestas a compartir sus ideas, incluso si pueden ser contrarias a la mentalidad actual. Esto permite que el equipo tome un problema y converja muchos procesos de pensamiento para tratar de encontrar la mejor solución para una solución.

Pero para tener diversidad de pensamiento, las personas deben saber que su pensamiento no solo se acepta, sino que se abraza. Necesitan un espacio seguro.

La inclusión es el corazón de un espacio seguro, y los líderes tienen que invertir en esto para que las personas sepan cómo decir no con seguridad. Los líderes establecen los comportamientos, los tonos y las actitudes para ayudar a crear espacios seguros en el lugar de trabajo y en sus equipos.

Por ejemplo, si no estoy en una reunión, siempre digo "puerta siempre abierta" cuando alguien pregunta si deben cerrarla detrás de ellos. Estoy plantando a propósito la semilla que no solo estoy abierto mentalmente en una conversación, sino también desde un aspecto físico de mi puerta también abierta.

Hay otras formas en que también puedo crear un espacio seguro. Me refiero a la tutoría inversa. Cuando esa persona se sienta a mi lado, me siento en el borde para iniciar la conversación. A medida que la discusión continúa, puedo sentarme más cómodamente, pero mi objetivo principal al principio es que mi mentor inverso esté cómodo. No se trata solo de palabras, sino del lenguaje corporal.

Un espacio seguro también se trata de cómo reaccionas. Nadie quiere dar malas noticias, y eso se debe en gran parte a las reacciones que provoca. Cuando mi equipo me dice que no estamos rindiendo como se esperaba, lo reconozco, les agradezco la transparencia y les digo que confío en que podemos superarlo juntos. Cuando tienes un espacio seguro, el mismo promueve que la diversidad de pensamiento sea la regla versus la excepción.

El costo del fracaso

Creo que los líderes tienen que reducir el costo del fracaso. Si toda la innovación viene a través del aprendizaje, y todo el aprendizaje conlleva fracasos, entonces debemos dar permiso a nuestros equipos para fallar. El fracaso ayuda a educarnos y nos ayuda a reincidir para llegar a la mejor idea (porque rara vez comienza con la mejor idea).

Si considera el fracaso como un ritmo operativo, le permite fomentar una cultura de aprendizaje y no de miedo. Significa que puedes reconocer que algo no funcionará y puedes seguir adelante. Le da permiso para presionar el botón de expulsión.

Reducir el costo del fracaso también ayuda a las organizaciones a separar la innovación de un resultado seguro. El valor comercial proviene de muchas cosas: innovación, condiciones del mercado, oportunidad.

La innovación puede funcionar, pero otros ingredientes, incluido el tiempo, pueden evitar que tenga éxito. No se trata solo de tener suerte, es una confluencia de que todas las condiciones estén listas al mismo tiempo. Los líderes no deben tener miedo de fallar públicamente: es el mejor generador de carácter.

Tiempo

Las personas necesitan tener tiempo y espacio para la innovación. Digamos que su organización tiene una deuda tecnológica que causa mucho trabajo no planificado, por lo que las personas reaccionan y simplemente sobreviven. Es difícil que la innovación ocurra en esas condiciones. Al crear el ancho de banda para la innovación, las personas pueden enfocarse en un resultado más allá de las tareas. Los que pueden hacer esto, prosperan.

Mi equipo tiene una regla permanente de "enfoque el miércoles": no hay reuniones de equipo el miércoles. Esto se respeta de arriba hacia abajo, por lo que todos los miembros del equipo se sienten libres para recordarles a las personas que una reunión no debe programarse un miércoles.

Alentamos a los miembros del equipo a usar el enfoque el miércoles para trabajar en proyectos, pasar tiempo ininterrumpido resolviendo desafíos y, por supuesto, innovando.

En 1948, 3M lanzó un programa donde el 15 por ciento del tiempo de los empleados estaba dedicado a proyectos experimentales e innovación. Uno de los resultados de ese programa fue la invención de la nota Post-it. Solo piense en lo que sus equipos podrían hacer si pueden dedicar tener tiempo dedicado a la innovación.

*Sri Shivananda es CTO PayPal