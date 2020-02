Cambio de época: Volkswagen quiere contratar a un activista climático para revisar sus políticas ambientales

La empresa contratará a un joven activista del clima para llevar a cabo una "agresiva" revisión de las políticas medioambientales

Volkswagen anunció que contratarán a un joven activista del clima para llevar a cabo una "agresiva" revisión de las políticas medioambientales de la compañía.

La movida convierte al grupo automovilístico alemán en la primera compañía del sector que crea el puesto para impulsar una estrategia agresiva de movilidad eléctrica.

Herbert Diess, presidente del consejo de administración del Grupo Volkswagen, señaló en esa línea: "Tenemos muchas ideas, pero tardan mucho tiempo en implementarse en nuestra gran organización, así que necesito a alguien realmente agresivo dentro".

El elegido tendrá acceso directo a Diess y a otros altos ejecutivos de VW y actualmente ya se han identificado a algunos candidatos para el nuevo puesto.

El ejecutivo, que supervisa la apuesta de $ 33.000 millones de euros del grupo alemán por los vehículos eléctricos, se ha mostrado cada vez más franco sobre la necesidad de fijar un precio del CO2 -un impuesto que se aplique a todas las industrias y no sólo a sectores concretos-, y ha pedido a Bruselas que actúe sobre las centrales eléctricas de carbón de Europa.

VW espera vender 1 millón de autos con cero emisiones en los tres próximos años, lo que eclipsaría a Tesla y a otros pioneros de los vehículos eléctricos. El ID.3, su primer cinco puertas eléctrico para el mercado masivo, saldrá a la venta este año, al igual que el deportivo de lujo Taycan de la filial Porsche.

La decisión no de sumar a un especialista no es casual, ya que el grupo ha afrontado la ira de los activistas dentro y fuera de Alemania por su dependencia de los beneficios generados por los deportivos con un alto consumo de combustible, descritos por los ecologistas como "tanques de ciudad dañinos para el clima", y por no abandonar lo suficientemente deprisa la producción de coches con motor de combustión.

La empresa cuenta ya con un consejo asesor sobre sostenibilidad, creado a raíz del escándalo del dieselgate (falsificación de las emisiones contaminantes de vehículos diésel). Entre sus miembros figuran Margo Oge, exdirectora de la Agencia de Protección Medioambiental de EEUU, y Connie Hedegaard, excomisaria del Clima de la UE.