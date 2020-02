Proteger tu privacidad: esta app te avisa si algún dispositivo te está espiando

‘IoT Assistant’ es una app desarrollada por la Universidad Carnegie Mellon que informa a los usuarios sobre qué tecnologías están recolectando tus datos

Por desgracia ya es común que los dispositivos inteligentes de tu alrededor supuestamente recopilan tus datos, pero ya no sólo aquellos que tú puedes introducir -como nombre, teléfono, dirección...-, sino también tu ubicación o tus intereses a través de sensores de geolocalización y micrófonos.

Por ello, son muchos los que ya extreman las precauciones con todos los aparatos ‘smart’ desactivando la localización y los micrófonos, tapando las cámaras... aunque a veces puede que no sea suficiente.

Un equipo de investigadores de la estadounidense Universidad Carnegie Mellon ha hecho que esto sea más fácil con su app ‘IoT Assistant’, la cual han lanzado recientemente y está disponible tanto para iOS como para Android.

Te puede interesar Una startup argentina es la "dueña" del ingrediente secreto de los alimentos del futuro: el caso Tomorrow Food

Este asistente del Internet de las Cosas tiene como objetivo identificar qué dispositivos inteligentes están inmediatamente cerca y pueden potencialmente espiarte. Así, la aplicación informa a los usuarios sobre qué tecnologías de IoT están a su alrededor y qué datos están recolectando.



Y aún más: si el dispositivo ofrece opciones de privacidad, como participar o no en la recopilación de datos, la aplicación te ayudará a acceder a estas opciones.

La app te avisa si el dispositivo cercano recoge datos visuales, de sonido, de localización, de salud, de medioambiente, de ubicación, de uso, biométricos, si son identificadores únicos o si son de otro tipo.

Te puede interesar Decile chau a los cortes y encima ganá plata: cuánto cuesta generar tu propia energía y tener 20 años de luz gratis

"Debido a las nuevas leyes como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), las personas deben ser informadas sobre qué datos se recopilan sobre ellos y se les debe dar algunas opciones sobre estos procesos", dice el profesor Norman Sadeh, investigador principal del proyecto.

Y añade: "Hemos construido una infraestructura que permite a los propietarios de tecnologías IoT cumplir con estas leyes y una aplicación que aprovecha esta infraestructura para capacitar a las personas para conocer y controlar los datos recopilados por estas tecnologías".

En este momento, algunos espacios públicos bajo vigilancia pueden tener letreros que dicen: "Esta área está bajo vigilancia", informando a las personas cercanas que se pueden grabar vídeos de ellos. Pero Sadeh asegura que "esto no es suficiente" ya que "estas señales no le dicen nada acerca de lo que se está haciendo con lo que se ha grabado, cuánto tiempo se va a retener, si usa o no reconocimiento facial o con quién se va a compartir".