Ahorro de costos y mejor atención al cliente: Telefónica ya usa más de 1.500 robots en sus operaciones

La estrategia va en línea de las grandes multinacionales de otros sectores, que les permite reducir los costos de muchos de sus procesos

Telefónica ya utiliza 1.500 robots en sus operaciones. El objetivo es la digitalización del grupo de telecomunicaciones, lo que se traduce en una reducción de costos y una mejora de la eficiencia, según ha explicado Ángel Vila, consejero delegado de Telefónica en la presentación de resultados 2019.

Esta robotización permite que un 69% de los procesos sean digitales y en tiempo real. Esto facilita "una mejora de la eficiencia y una mejor calidad de servicios", según ha apuntado Vila. Un 28% de las operaciones comerciales ya se realizan online y se han reducido en un 12% las llamadas a call centers de la operadora.

La estrategia va en línea de las grandes multinacionales de otros sectores, que gracias a las nuevas tecnologías les permite reducir los costos de sus procesos. Un ejemplo es Banco Santander, que en 2018 ya contaba con 1.200 robots para agilizar sus procesos internos, según Business Insider.

Te puede interesar Una startup argentina es la "dueña" del ingrediente secreto de los alimentos del futuro: el caso Tomorrow Food

Sin embargo a pesar de los abultado del número de robots, este dato es solo una parte de cómo la nuevas tecnologías pueden ayudar a Telefónica a ahorrar costos. El cambio de redes de cobre a la fibra puede suponer un importante ahorro para la empresa dado que estas nuevas infraestructuras son más eficientes, necesitan siete veces menos energía y además requieren de menos mano de obra para su operación.

Entre las ventajas de la fibra frente a las anteriores redes cobre, la fibra raramente se estropea por lo que se necesita una menor mano de obra en este aspecto. A lo que se suma que al no tener un valor propio como el cobre no suele ser objeto de robos y por tanto no hace falta sustituirla. Además, la mayor fiabilidad de la fibra hace que haya menos incidencias y por tanto, menos reclamaciones.

Telefónica está inmersa en un plan de transformación en el que la digitalización permite por un lado, un ahorro de costos, y por otro se alinea con la idea de que son una empresa digital.