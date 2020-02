La epidemia de coronavirus, una complicación para los planes de Facebook para Oculus

El coronavirus sigue a la industria de los videojuegos, desde los lentes de realidad virtual hasta los principales eventos del sector

Con la intención de evitar las grandes aglomeraciones, Sony anunció a través de Twitter que no participaría en la conferencia PAX East en Boston, que se organiza a fin de mes, para proteger la salud de sus empleados.

Una filial de Sony, Naughty Dog, iba a hacer una demostración de The Last of Us 2 —la secuela de un título original publicado en 2013 que vendió 20 millones de copias—, que sale en mayo, pero el estudio avisó que ahora compartirá más información sobre el juego más cerca de la fecha de lanzamiento.

En cuanto al hardware, vendedores como Nintendo fueron perjudicados por retrasos en las fábricas chinas, al igual que Facebook, cuyos lentes de realidad virtual, los Oculus Quest, tendrán poco stock disponible por ahora.

Ya no se pueden comprar Oculus Quest por internet, anunció Facebook en un comunicado que reza que el stock de los lentes fue afectado por el virus.

La falta de stock podría preocupar a la desarrolladora de videojuegos Valve —y a toda la industria de VR—, que se está preparando para lanzar el juego con VR más importante de la historia, Half-Life Alyx, el 23 de marzo.

Los lentes de VR premium de Valve, Index, están agotados desde fines del año pasado por la demanda de Half-Life Alyx, pero en teoría las ventas podrían quedar afectadas si los consumidores no consiguen opciones más económicas como los Oculus Quest.

De Sean Liu, el gerente de productos de Facebook, a USA Today: "El coronavirus viene siendo un inconveniente para todas las empresas (…) estamos trabajando para solucionarlo".

El coronavirus ya mató a más de 2.000 personas en todo el mundo e infectó a más de 75.000, 1.000 fuera de China.

Hace una semana, la industria de esports sufrió una serie de postergaciones y cancelaciones de eventos que la dejó muy expuesta, ya que en 2020 la idea es expandirse con más ligas y eventos locales. El problema se sigue haciendo sentir: la liga china del League of Legends anunció planes para jugar torneos públicos por internet en vez de los típicos eventos presenciales de la temporada regular.