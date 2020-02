Contenidos locales y producciones propias: así responde Netflix a un escenario cada vez más competitivo

Su vicepresidente de Contenidos para Latinoamérica y España, Francisco Ramos, confirmó que los contenidos originales son la principal apuesta

Reed Hastings, CEO y creador de Netflix, anunció el miércoles en la Usina del Arte que el país cuenta con 4,5 millones de usuarios, lo que hace que Argentina sea el tercer país de LATAM con mayor cantidad de suscriptores por detrás de México y Brasil.

Amazon Prime elabora estrategias agresivas para sumar público y Disney + a nivel local apuesta una fuerte demanda por parte del público infantil. Ante esta situación Netflix presenta nuevas apuestas para mantener su liderazgo en un escenario que se atomiza con estrategias pensadas para Argentina.

Tras el evento CheNetflix, Francisco Ramos, vicepresidente de Contenido para Latinoamérica y España de Netflix, dialogó con periodistas sobre los proyectos y desafíos de la plataforma, informó Ambito.com. Lo primero que confirmó es que "aunque no es posible decir cuándo, se está pensando seriamente en abrir una oficina propia en Argentina", así como las hay en Brasil y México.

Ramos aclaró la oficina estaría enfocada a la prensa, al marketing, la comunicación, y para brindar un mejor servicio a los miembros. Esta sede "no tiene como idea reemplazar el trabajo de los realizadores independientes locales, ya que no hay nadie que conozca más los gustos de los argentinos que los productores, directores y guionistas argentinos", aseguró.

Luego de que "Netflix demostrara que la ficción que ve el público a nivel mundial no solo proviene de EEUU y que con ello se rompió el paradigma de que una ficción local es solo local", la plataforma de streaming continúa apostando por los contenidos originales en distintos países con miras a globalizar productos, afirmó el ejecutivo.

Entre los nueve anuncios del miércoles, estuvo el de la realización de la serie de "El Eternauta", basada en la historieta de ficción de Héctor Oesterheld. Tras confirmar que están negociando los derechos con el nieto del mismo Oesterheld –quien será también asesor del proyecto– Ramos indicó que "se ha luchado mucho para encontrar la forma de encarar esta aventura y notamos que por su génesis, El Eternauta se presta más al relato seriado y no a una película". A la vez que dijo que espera repercusión tanto en Argentina como a nivel mundial.

De acuerdo a lo indicado por Ramos, tanto aquí, como en diferentes lugares del globo, "la mayor apuesta de Netflix "siguen siendo los contenidos originales, como por ejemplo Puerta 7, que sale al aire este viernes". Esto ocurre por un lado porque los productos "se pueden ver solo por Netflix, pero también porque nuestros miembros verifican que el abono que pagan se invierte en productos exclusivos, con personalidad y mucho talento detrás".

El otro aspecto es una gran ventaja de los contenidos propios: no tienen fecha de caducidad dentro de la plataforma. "Los productos de terceros se licencian por años, es por eso que se explica que determinadas sagas puedan no estar completas. En cambio con los productos propios estarán ahí indefinidamente, por ende, los nuevos usuarios podrán arrancar desde cero con series como ‘Orange is the new black’".

Ramos estuvo presente en la reunión que mantuvo el martes Reed Hastings con el presidente Alberto Fernández y negó que en ese encuentro se hayan tocado aspectos relacionados a los beneficios impositivos, tanto a nivel empresa como en el abono de los usuarios "porque ese tipo de reuniones las tienen los equipos de políticas fiscales y empresariales de la compañía".

Ante la pregunta sobre qué planeamientos tendrán ante el desembarco de competidores y un escenario más atomizado en materia de plataformas de streaming, Ramos insistió en la fuerte apuesta a los contenidos originales. A la vez, el vicepresidente de Contenidos para Latinoamérica y España explicó que la compañía "trabaja con las empresas telefónicas de cada país para que la calidad del servicio sea perfecta".

Por último, Ramos aclaró que las apuestas por los productos infantiles siempre fueron fuertes en Netflix, incluso antes de que se anunciara el desembarco de Disney Plus. "Nos sentimos tranquilos de que en las cuentas familiares, los padres puedan confiar en que en el usuario infantil los contenidos que se despliegan son confiables y de calidad".