Millennials y hábitos financieros: 5 claves para aprender a ahorrar y escapar del endeudamiento crónico

Según estudios el 34 por ciento de los millennials, aquellos nacidos entre 1981 y 1995, no están conformes con su economía actual

El 34 por ciento de los nacidos entre 1981 y 1995, conocidos como millenials, no están conformes con su situación económica actual. El 18 por ciento no ejecuta acciones para mejor su situación ni han desarrollado hábitos de ahorro apartando una parte de su sueldo para contar con un fondo para emergencias.

Pero hay un dato más alarmante: el 30 por ciento de los profesionales de esta generación está sobregirado en sus finanzas inmediatas, según revela Price Waterhouse Coopers a través de su estudio "Millennials & Financial Literacy, the struggle with personal finance".

Con tales datos, lo mejor es que te dispongas a generar un verdadero ahorro con miras a tu futuro y también con base en los proyectos que quieras realizar y capitalizar, por lo que es esencial tener en cuenta estos 5 aspectos, según un artículo del sitio Merca2.0.

Determiná los objetivos que querés alcanzar.

Lograr metas bien definidas necesita un de esfuerzo verdadero de tu parte y cuando se trata de lo financiero puede ser más complicado. Será necesario que sepas desarrollar estrategias y plantearte objetivos con sus tiempos tiempo y procesos. Sé realista en tu toma de decisiones.

Aprendé a controlar tus finanzas personales.

En todo momento debés saber cuánto estás gastando y en qué. Si eso no lo lográs hacer nunca sabrás en dónde hay fugas o gastos hormiga ni sabrás elaborar un plan real de finanzas personales. Podés recurrir a distintas herramientas digitales para saber en qué están tus gastos.

Aprende a usar el créditos de una manera responsable.

Nunca olvides que el crédito no es dinero corriente a tus disposición, sino una posibilidad de contar con una alternativa que en un momento dado tendrás que pagar. Si recurrís a un crédito, recordá que deberás pagarlo en tiempo y forma, de lo contrario, tendrás que cubrir recargos y si no lo hacés de una manera responsable solamente te vas a endeudar.

¡Controlate en tus gastos!

Sé consciente en todo momento de que el dinero con el que disponés es para comprar cosas que son absolutamente necesarias. Si hablamos de tu profesión creativa, deberás aprovecharlo para la adquisición de insumos te permitan desarrollarte en lo profesional. Por otro lado, también deberás considerar tus gastos personales. Si sos austero, los resultados que obtengas serán mejores.

Nunca dejes de ahorrar.

Para lograr verdaderamente unas buenas finanzas personales tenés que adaptarte realmente a la cultura del ahorro, no hay mejor solución que aprender a potenciar tus finanzas personales y esto es algo que debés adaptar a tus hábitos cotidianos.