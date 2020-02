Componentes y disponibilidad: cómo es y cuál será el costo final de la PlayStation 5 de Sony

Sony aún no termina de definir el precio final de la PlayStation 5, consola que se pondrá a la venta durante el último trimestre de 2020

La escasez de componentes, principalmente en las memorias DRAM y NAND Flash, ha disparado el costo de producción hasta los u$s 450. Desde luego, esto generaría que los consumidores tengan que desembolsar una cantidad mayor.

Indudablemente, el precio de las consolas de próxima generación es una de las incógnitas que causan más interés en la industria, sobre todo para los jugadores. Diversos reportes publicados en 2019 anticipaban que, según fuentes cercanas a los planes de Sony y Microsoft, las nuevas propuestas costarían aproximadamente u$s 500, por lo que la información quizá no sea sorpresiva para algunos.

El problema, sin embargo, es que con el paso de los meses fue posible vislumbrar que la PS5 y Xbox Series X podrían seguir estrategias de lanzamiento muy diferentes entre sí, y es aquí donde la compañía japonesa estaría en un aprieto; te explico por qué. Eso sí, es importante aclarar que todo está fundamentado en reportes no confirmados por ninguna de las dos compañías.

Enfoques y objetivos distintos

A principios de enero una fuente bastante confiable en la industria de los videojuegos, reveló las supuestas especificaciones de la PlayStation 5, mismas que fueron obtenidas tras una prueba de la consola en agosto. Según el citado medio, el procesador podría alcanzar las 36 unidades de cómputo a 2,0 GHz, mientras que el GPU llegaría a los 9,2 Teraflops. La memoria RAM sería GDDR6 con un ancho de banda de 512 GB/s, posiblemente con capacidad de 16 GB.

No obstante, lo más interesante del reporte es que la Xbox Series X ofrecería un mayor rendimiento. El hardware de Microsoft llegaría a las 56 unidades de cómputo y 12 Teraflops, una disparidad bastante significativa con la PS5. ¿Significa esto que Sony no esperaba el poderío de su competidor?, ¿perdieron la oportunidad de reaccionar e igualar condiciones? No y no, en lo absoluto; seguramente las dos empresas conocen las características de la propuesta "enemiga". Después de todo, ambas comparten al mismo proveedor tecnológico de CPU y GPU: AMD.

La información técnica, si finalmente se concreta, dejaría en evidencia las diferentes estrategias que cada una seguirá. Sony apostaría por ofrecer la consola más barata de la próxima generación, pero no la más poderosa. Microsoft, por el contrario, promocionará la Xbox Series X como el hardware con mayor rendimiento, pero no podrá presumir el precio, pues claramente sería más elevado.

Si se realiza una análisis todavía más profundo, podríamos deducir que la PlayStation 5 será la sucesora directa de la versión estándar de PS4, no de la PS4 Pro. Por su parte, la Xbox Series X llegaría para sustituir a la Xbox One X, no a la Xbox One S. De hecho, los de Redmond abrieron las puertas a variantes de su nueva consola en el futuro, por ello el nombre de "Series".

Por todo lo anterior, no podemos descartar que la PlayStation 5 y Xbox Series X ni siquiera sean rivales directas en cuanto a precio y especificaciones se refiere. En los próximos años, incluso antes, Sony igualaría la potencia de su contrincante lanzando una PS5 Pro, y Microsoft haría lo propio con una hipotética Xbox Series S de menor rendimiento y precio. La moneda está en el aire.

El contratiempo de Sony y su posible solución

Una vez explicados los enfoques de los dos hardware, para Sony será una decisión fundamental definir el precio de la PS5. Si realmente quieren distinguirse de su oponente en ese sentido, entonces la diferencia en costo debe ser considerable. Es aquí donde podemos determinar que el aumento en el costo de producción puede ser un problema muy grande para los de Tokio.

Y es que si su precio no logra distanciarse lo suficiente de la Xbox Series X, esta última podría volverse más atractiva para el consumidor. Evidentemente, influirán otros factores como el catálogo de títulos de lanzamiento, que hasta el momento sigue siendo un gran misterio en ambos casos. Microsoft ya confirmó que, al menos en los primeros años, sus juegos exclusivos serán intergeneracionales. Dicho en otros términos: títulos como Halo: Infinite estarán disponibles tanto en Xbox One como en Xbox Series X.

Ante tal situación, Sony no tendría otra opción que vender la PlayStation 5 con pérdida inicial. Sin embargo, no sería la primera vez que una firma de consolas recurre a esta estrategia para impulsar las ventas. En 2006, la Xbox 360 aterrizó en el mercado a un precio de u$s 399, pero fabricarla costaba 470. Conforme transcurrió el tiempo, la demanda aumentó y fue factible disminuir los gastos en componentes hasta generar ganancias. Ciertamente, Microsoft es una empresa con un poderío económico importante, por lo que no tuvieron problemas para comenzar de esta manera.

"Microsoft, primero tú"

Se asegura que Sony se encuentra a la espera de conocer el precio de la Xbox Series X, ya que a partir de ese momento sería más sencillo tomar una decisión respecto a su producto. Si la consola de Microsoft supera la barrera de los u$s 500, entonces tendrían un mayor margen de maniobra para establecer el costo de la PS5; incluso sin recurrir a pérdidas durante los primeros meses.

Hiroki Totoki, director financiero de Sony, dejó entrever lo mismo hace algunos días: "Lo que todavía no está muy claro es porque estamos compitiendo en un espacio, por lo que que es muy difícil comentar algo del precio en este momento. Y dependiendo de ese nivel de precio, tendremos que determinar la promoción que vamos al llevar a cabo y cuántos gastos estamos preparados para pagar".

Por ahora se desconoce en qué momento los de Redmond celebrarán el evento de su consola. Mientras unos apuntan a la conferencia en el E3 2020, que tendrá lugar en la segunda semana de junio, otros afirman que meses antes conoceremos nueva información. En lo relacionado con Sony, todo indica que no revelaran el precio durante el evento de presentación de la PlayStation 5. Recordemos que la entidad japonesa no asistirá a la feria de Los Ángeles, California, indicó Hipertextual.