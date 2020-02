Buena noticia para los gamers: las próximas consolas de Microsoft y Sony serán "retrocompatibles"

Yves Guillemot, CEO de Ubisoft, una de las desarrolladoras de videojuegos más famosas, confirmó a inversores que PS5 y Xbox Series X serán retrocompatibles

Yves Guillemot, actual CEO de Ubisoft, es una de las voces más importantes y con más autoridad de toda la industria del videojuego. Los juegos desarrollados por la compañía francesa son multiplaforma, por lo que además de un conocedor de la industria, también lo es de las diferentes plataformas a las que Ubisoft lleva sus juegos.

En una conferencia con sus accionistas, Guillemot ha comentado el presente de la compañía y las previsiones a futuro, después de que Ubisoft se replantease darse más tiempo en preparar sus juegos y dotarlos de una mayor calidad como base estratégica de trabajo. Aprovechó el evento para dar pistas de lo que traerá la nueva generación de consolas de Microsoft y Sony: la retrocompatibilidad.

"Estas consolas funcionarán con casi todo el catálogo de anteriores consolas. Será algo nuevo en la industria, ayudará que las generaciones pasadas puedan continuar con las grandes consolas, y su mercado, durante los próximos años", declaró Guillemot según una nota de Hipertextual

Te puede interesar Jóvenes que se hacen multimillonarios y decenas de empresas que quieren estar: la nueva revolución que sorprende a la Argentina

Esto sin duda es una gran noticia para los jugadores, aunque todavía hay muchas incógnitas pendientes. En primer lugar cómo se realizará en el caso de PlayStation, si será directa a través de los discos o las descargas digitales actuales o funcionará a través de PS Now, puesto que Microsoft ya tiene más experiencia en este campo.

Además, es interesante saber qué quiso decir el CEO cuando habla de "casi todo el catálogo", puesto que como en el caso de la actual compatibilidad de Xbox, muchos desarrolladores o la propia Microsoft tienen que adaptar sus juegos, por lo que es posible que haya ausencias importantes en la próxima retrocompatibilidad de PS5 y Series X.

Si bien para mucha gente que no tiene como hobby jugar videojuegos puede parecer poco interesante jugar "juegos viejos", una buena parte de los gamers en todo el mundo aprecian seguir jugando los títulos de generaciones anteriores en sus nuevas consolas. Esto fue sin duda uno de los reclamos más grandes que se le hizo a Sony cuando se supo que la PS4 no era retrocompatible con las anteriores consolas de la firma. Microsoft tomó esto en serio y trabajó fuerte con los desarrolladores para que gran parte del catálogo de Xbox 360 esté disponible en Xbox One.