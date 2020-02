Así consumen los gigas de los planes de los planes de telefonía los argentinos en vacaciones

Operadores celulares de la Argentina revelaron cuáles con las preferencias de los usuarios a la hora de consumir datos durante las vacaciones

En un mundo hiperconectado no hay momento es que no se estén intercambiando datos. Y el estar de vacaciones es sólo otra instancia de nuestras vidas donde las comunicaciones no se cortan, sino que hasta en algunos casos, se intensifica.

Según un relevamiento realizado por Movistar, el argentino utiliza durante sus vacaciones entre 400 megabytes y hasta 1GB (1024 MB) de su plan de datos para ver una película de 2 horas de duración, aproximadamente. En segundo lugar aparecen los capítulos de una serie de 45 minutos, la cual demanda una descarga de 200 a 500 MB.

Con Instagram​ a la cabeza, las redes sociales son un clásico para reflejar y compartir diversos momentos durante las vacaciones. Según el relevamiento, consultar las Historias, como así también subir una foto a un posteo, puede llegar a consumir 200 MB por hora.

Si bien muchas aplicaciones de plataformas en streaming pueden usarse sin conexión, como los casos de Google Maps o Spotify, que permiten navegar a través de mapas previamente descargados o escuchar música sin necesidad de hacerlo online, los usuarios que utilizan ambas plataformas gastar 100 MB que equivale a sesiones de entre 2 a 3 horas durante este periodo de receso.

En tanto, los argentinos en plan de vacaciones destinan pocos datos de su plan para leer noticias en portales online: solo gastan 20 MB por hora.

Por otra parte, la compañía de telefonía celular Personal reveló las cifras que arrojó el primer mes de su flamante servicio Flow Pass. Este servicio permite ver series, películas y contenidos de Fow sin la necesidad de estar conectado a wifi, ya que los megabytes que se consuman no se descuentan del paquete mensual de datos.

Hasta el momento, los suscriptores activos superan los 450.000 clientes y el número apunta a seguir creciendo durante febrero, según reconocieron desde Flow. Cabe destacar que solo pueden utilizarlo aquellos clientes con abono fijo y factura con planes de 5, 8, 12 y 20 gb de Personal, indicó Clarín.