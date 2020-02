Ericcson busca ayuda de EE.UU. en 5G: "La Casa Blanca hará lo que sea para limitar hegemonía de Huawei"

El principal accionista afirmó que el interés de EE.UU. por tomar participación en la firma es bienvenido y que deberían analizar venta de acciones

El primer accionista de Ericsson, Cevian Capital, señaló este viernes que el interés de la Casa Blanca por la compañía es bienvenido y que los directivos de la firma deberían analizar una posible venta.

El responsable de Cevian, Christian Gardell, advirtió de que cualquier acuerdo debería estar basado en una valoración completamente diferente frente al ridículo precio que la acción de Ericsson tiene actualmente. "El consejo de Ericsson debería tratar cualquier oferta de EE.UU. como la más alta prioridad", afirmó.

En una entrevista con el diario británico 'Financial Times', Gardell, cree que la Casa Blanca hará "lo que sea necesario", independientemente de los costes, para "poner sus manos en Ericsson".



En este escenerio, las acciones de Ericsson y Nokia han subido este viernes un 5,7% y un 6,95%, respectivamente, ante los comentarios en el mercado sobre una posible entrada de inversores, tanto públicos como privados, de EE.UU. y otros países occidentales. El jueves, el fiscal general de EE UU, William Bar, dijo que EE.UU. y sus aliados deberían considerar la toma de intereses en los fabricantes europeos de telecomunicaciones para contrarrestar el dominio de Huawei en el 5G.

"Algunos proponen que Estados Unidos podría acabar con estas preocupaciones alineándose con Nokia y Ericsson a través de la toma de una participación de control, ya sea directamente o mediante un consorcio de empresas privadas estadounidenses y aliadas", señaló. Barr añadió que poniendo nuestro gran mercado y músculo financiero detrás de estas empresas, se constituiría un competidor formidable y se eliminarían preocupaciones sobre el poder de Huawei.

Ericsson y Nokia son los principales competidores de Huawei en el ámbito de las redes de equipos de telecomunicaciones. En el caso del grupo finlandés, tiene una presencia tanto en Europa Occidental como en EE.UU., al haber absorbido años atrás a la antigua Alcatel Lucent, unión de los históricos fabricantes de Francia y Estados Unidos.

En la actualidad, el capital de Nokia está encabezado por dos grandes gestoras de EE.UU.; Blackrock, con casi un 11% del capital, y Vanguard Group, con el 3,24%. A continuación se sitúan Norges Bank, con el 2,30%, Deutsche Bankm con el 1,23%, y Credit Agricole, con el 1,21%.

Ericsson tiene como primeros accionistas a gestoras y entidades financieras de la propia Suecia: Cevian Capital, con un 9,14%; Swedbank, con el 4,33%, e Investor, el grupo de la familia Wallenberg, con un 4%. Por parte norteamericana, Primecap posee un 4%, por un 3,92% de Blackrock y un 2,65% de Vanguard Group.

Dentro de esta vorágine, la canciller alemana, Angela Merkel, se va a reunir con los consejeros delegados de Nokia y Ericsson la próxima semana, en medio de las peticiones de los legisladores germanos de impedir el acceso de Huawei a las redes 5G en el país teutón, según Reuters.

En este sentido, el ministro sueco de Energía y Desarrollo Digital, Anders Ygeman, señaló este viernes que su Gobierno no ha recibido ninguna petición formal por parte de EE.UU., sobre un potencial interés en comprar parte del capital de Ericsson. En una entrevista con la agencia Direkt, remarcó también que no estuvo en contacto con Ericsson sobre esta cuestión, si bien destacó que no ve probable que EE.UU. pueda tomar una participación de control en el fabricante estadounidense.

Lo cierto es que los movimientos no están claros. La gestora Oddo señaló que es "escéptica" ante estas posibles inversiones en Nokia y Ericsson, según Bloomberg. Estos analistas explican que las inversiones del Gobierno de EE.UU. en empresas cotizadas son extraños, salvo en el caso de rescates, mientras que las inversiones en compañías extranjeras son todavía más raras. Además, indicaron que no está claro que fondos podría usar EE.UU. para tomar una participación en estas empresas, o si los reguladores extranjeros lo aprobarían.