La Argentina es el quinto país con más think tanks del mundo

La Universidad de Pensilvania reconoció al Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) como la primera institución de Latinoamérica

La Argentina quedó en el quinto lugar del ranking global de think tanks, de acuerdo con la investigación anual de la Universidad de Pensilvania, publicada el miércoles. En este informe, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) fue reconocido como la primera institución de América Latina y de la Argentina.

A pesar de que América del Sur y el Caribe concentran apenas el 12,4% de los think- tanks que fueron relevados en todo el mundo, la Argentina cuenta con 227 instituciones de este tipo y supera en este ranking a países como Alemania, Rusia o Francia; queda así posicionada detrás de los Estados Unidos, India, China y el Reino Unido, los cuatro países mejor rankeados en base al número de usinas de ideas.

En la categoría central, denominada "Principales Think Tanks en el mundo", el CARI resultó 42º, mientras que la Fundación Libertad, 176º. Asimismo, el CARI está en el top tres de los think tanks de América Latina y el Caribe, luego del colombiano Fedesarrollo y el brasileño Cebri. Por otra parte, continúa como el primer think tank de política exterior e internacional de la Argentina, en el puesto 39 global.