Dispositivos inteligentes: así es Lifebee, el smartwatch más vendido en Amazon

Para los que buscan un smartwatch que no sea demasiado caro y que tenga buenas, este dispositivo que se vende en Amazon puede ser interesante

Con un 90% de reviews que le dan 5 estrellas, el reloj inteligente Lifebee parece ser un gadget que merece bastante la pena. De hecho, se ha convertido en uno de los artículos más vendidos en las últimas 24 horas en la categoría Electrónica de Amazon.

El dispositivo destaca por incorporar una pantalla táctil de 1,3 pulgadas y rastreador de ejercicios con 9 modos de deporte o actividades (caminar, correr, caminar, andar en bicicleta, cinta de correr, ejercicio, etc).

El Lifebee registra de manera precisa datos deportivos de cada día, siguiendo los pasos, calorías quemadas, velocidad, distancia, tiempo activo, etc. Dispone de monitor de frecuencia cardíaca y sueño en tiempo real y es capaz de evaluar la calidad del sueño para ayudar al usuario a llevar un estilo de vida más saludable. Además, tiene control de música, notificaciones de llamadas, mensajes y correos. La batería del Lifebee es de 210 mAh y tras una carga completa puede usarse durante 10 días.

El fabricante asegura que el smartwatch se puede sumergir en el agua hasta a 50 metros de profundidad, así que se puede usar en la ducha, pero también en la piscina, la playa, etc. El reloj está a la venta por 40 euros y hay modelos en negro y en verde oscuro.

Hasta ahora el wearable ha recibido más de 800 valoraciones en Amazon y 9 de cada 10 le otorgan la máxima calificación, informó Business Insider. "Excelente smartwatch, de tamaño perfecto porque no es grande pero tampoco pequeño, creo que es un tamaño ideal. Funciona perfectamente. (...)Llevo 5 días con él y la batería le queda todavía más del 60%. Creo que he hecho una excelente compra", señaló un comprador con el apodo Baby2001.

"He probado varios smartwatch de precios similares y la experiencia de uso a lo largo del tiempo no era buena, pero sin duda alguna, es el mejor smartwatch que he probado. Detecta perfectamente los pasos, las calorías, las horas de sueño, las pulsaciones, las llamadas, el Facebook, el WhatsApp y con la app puedes visualizar todas las estadísticas de las diferentes funciones", opinó Deb. M.N