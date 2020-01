Panorama 4.0 para 2020: estos son los retos de las insurtech en México

El ecosistema digital sigue en constante expansión y su panorama global es prometedor. Sólo en México, durante el 2019, el sector Fintech superó ya la barrera de las 400 startups, siendo el rubro de Insurtech uno de los más interesantes así como de los más promisorios para los años siguientes.

2020-2030, una década para las aseguradoras digitales

Entre 2018 y 2019, las Insurtech en México han crecido cerca del 40% potenciadas principalmente por el machine learning y la inteligencia artificial. Con 26 startups activas, este sector equivale aproximadamente al 7% de las Fintechs nacionales, tal como lo evidencia el Radar Fintech de Finnovista.

Esto pareciera un número menor, pero no olvidemos que, a nivel mundial, desde 2015 se han invertido más de 7 mil millones de dólares en desarrollo para las aseguradoras digitales, lo que las convierte en uno de los departamentos con mayor proyección para la década siguiente.

Los retos de las Insurtech en México

Sólo en 2019, un 70% de la población en México tuvo acceso a un teléfono inteligente, es decir, que los mexicanos se han ido adaptando rápidamente a la vida virtual; sin embargo, las aseguradoras digitales se han enfrentado a grandes retos que pueden traducirse en un crecimiento más lento de lo deseado.

Con ingresos anuales de aproximadamente 5 mil millones de dólares a nivel LATAM, según el reporte mundial de Insurtech (WITR) 2019 de las firmas Capgemini y Efma, este sector debe construir un mercado competitivo basado en cuatro factores: productos que se centren en la experiencia del usuario, cambiar modelos hacia una economía compartida; enfocarse en el Big data, así como asociarse con especialistas en otras áreas.

Iterar: el movimiento de los jugadores mexicanos Insurtech

Como afirma el WITR 2019, el 55% de usuarios digitales contrataría un seguro si éste no significara trámites "engorrosos" o contratos confusos. Es decir, no es que a los mexicanos no les interese su futuro, sino que desconfían o encuentran complicado el adquirir un seguro. Por esta razón existen ya varios jugadores Insurtech en México 100% digitales.

Desde seguros de auto hasta vida o educación, las startups mexicanas siguen acelerando y posicionándose. Entre los casos de mayor éxito en México están algunas de las empresas que conforman la Asociación InsurTech México, como AjusTech, atendiendo siniestros de manera más rápida; Kalmy, mejorando la experiencia en seguros de gastos médicos; Mango Life, ofreciendo seguros de vida de manera digital; y Auto Clupp, quienes además de ofrecer descuentos en seguro de auto a los buenos conductores fueron nombrados la startup de InsurTech más innovadora de Latinoamérica durante la edición del Finnosummit 2019.

"Las empresas InsurTech que prevalezcan durante los siguiente años, serán aquellas que logren atender las necesidades directas de las personas, y no las inquietudes de las aseguradoras. En una industria en la que el producto no es sexy, como los seguros, las Insurtech deben concentrarse en ofrecer la mejor experiencia de usuario posible", expresa Omar López, Co-fundador de Auto Clupp.

De esta forma, el camino del Insurtech en México es complicado, pero prometedor. Dependerá de la iteración y constancia de los jugadores, de la forma en que puedan centrarse en las necesidades del usuario mexicano adentrándose y expandiéndose en este vital sector del ecosistema digital.