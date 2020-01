Facebook permite borrar la "actividad" para mejorar tu privacidad: impacto para las marcas que anuncian en la plataforma

Para cumplir con el pedido de mayor privacidad por parte de los usuarios, la firma lanzó una funcionalidad que podría perjudicar las campañas publicitarias

Facebook se ha convertido en uno de los principales jugadores de la publicidad digital global, un lugar de privilegio que ocupa junto a Google. En efecto, empresas de todos los rubros encuentran en la red social una forma de expandir sus negocios y conectar con sus audiencias.

De acuerdo con Statista, solo en el tercer trimestre de 2019, la plataforma contaba con 7 millones de anunciantes e ingresos por publicidad que superaban los 17.650 millones de dólares.

Entre los rubros que más utilizan la red social con fines publicitarios se destaca la industria de la moda, con el 27,8% de las publicaciones, según Socialbakers. Le siguieron en importancia las categorías Belleza (15%); e-commerce (13,9%), automotriz (10,5%) y retail (8,6%).

Ante la baja de usuarios, Facebook fue buscando diferentes estrategias para seducir a cada vez más gente con soluciones relacionadas con la privacidad, la personalización y el control otorgado.

La plataforma acaba de lanzar una nueva herramienta que permitirá a los usuarios controlar qué aplicaciones y sitios pueden compartir sus datos de navegación y demás información otorgada para que sean utilizados a favor de los anuncios que se muestran en la red social.

Bajo el nombre "Actividad fuera de Facebook" –a pesar de que el nombre que se barajaba era "Borrar historial"– la función permitirá a las personas administrar y eliminar los datos que los sitios web y demás programas de terceros comparten con la red social para fines publicitarios.

"Esto significa que donde sea que vivas, ahora puedes ver un resumen de la información que las empresas, aplicaciones y sitios web comparten con Facebook. Nos envían información sobre los tipos de productos que estás viendo en sus sitios, y nosotros usamos esa información para mostrarte anuncios que son relevantes para ti", señala la compañía.

En este sentido, a partir de este mes, Facebook enviará una notificación para alertar a sus suscriptores que al hacer login en sitios de terceros mediante su perfil social es posible que sus datos se utilicen para fines publicitarios, con lo que se dará la opción de activar esta función para controlar los datos que se autorizan para fines comerciales.

De esta forma, para las marcas se reduce la cantidad de datos que puede entregar la red social para optimizar la entrega y posicionamiento de las campañas en su plataforma.

Por lo tanto, que dirigir la comunicación podría ser un reto aún más difícil en tiempos en los que las audiencias reclaman personalización y comunicación one to one, según indica Marketing Directo.