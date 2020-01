Frente de Todos presenta amparo por la Ecobici: exigen frenar el cierre de estaciones en el sur de la Ciudad

El senador Mariano Recalde y usuarios del sistema recurrieron a la Justicia para que se restituyan los 20 puestos eliminados por el Gobierno porteño

El senador nacional por el Frente de Todos Mariano Recalde y usuarios de la Ecobici presentaron un recurso de amparo para exigir al gobierno porteño la restitución de las 20 estaciones eliminadas. El documento exige el cumplimiento de la Ley 5.954 de Sistema de Transporte Público en Bicicleta, la cual fija que el 10% de las terminales deben estar ubicadas en el sur de la Ciudad.

"El gobierno (porteño) se comprometió a hacerlo. Sin embargo, el jueves pasado nos enteramos que habían cerrado 20 estaciones en esa zona", recordó Recalde, vecino de la Comuna 4, uno de los barrios afectados.

Recalde le recriminó al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, el haber mostrado como logro de gestión el sistema de bicicletas, pero "mira para otro lado" al momento de garantizar que haya suficientes rodados, según consigna Infobae.

"A esta altura, según el contrato, deberíamos contar con 400 estaciones y 4.000 bicicletas. No solo no se cumplen estos requisitos, sino que van en sentido contrario: no reponen las bicicletas y ahora encima cierran estaciones", completó.

Por su parte, Ignacio Álvarez, presidente de la Junta Comunal Nº 4, aseguró que la empresa Tembici, concesionaria del servicio, "cobra por parte del Gobierno de la Ciudad 4 millones de pesos por mes", por lo que "se tiene que hacer cargo de mantener las estaciones y las bicicletas en buen estado, reponerlas en caso de ser necesario y garantizar el buen funcionamiento del sistema".

La desactivación de terminales estaban repartidas en las comunas 1, 4, 7, 8 y 9, en los barrios de Constitución, Parque Avellaneda, La Boca, Parque Chacabuco, Barracas, Pompeya, Flores y Parque Patricios, con la promesa de ser relocalizadas. Si bien algunas estaciones siguen activas, la oferta de bicicletas gratuitas será disminuida en la zona sur de la Capital.

La estación más utilizada es la de Parque Las Heras, con 57.000 veces por mes, seguida de cerca por Constitución, con 56.000; y Ecuador (esquina Mansilla, en Barrio Norte) con 50.000.