Despegar adquiere un competidor clave: se quedó con la agencia online líder de México por u$s136 millones

El unicornio argentino adquirió al portal turístico mexicano que registró ingresos de u$s140 millones y ganancias de u$s8 millones

Despegar anunció hoy que ha acordado adquirir Best Day Travel Group, una de las agencias de viajes líderes en México, por una consideración total de aproximadamente u$s136 millones, sujeto a la ocurrencia de ciertas condiciones comerciales.

De acuerdo a lo informado por la compañía, una parte del precio de compra se paga sobre una base diferida e incluye un componente variable de hasta aproximadamente 10% de la contraprestación total, basado en el rendimiento futuro.

Según Best Day, durante 2019 registró ingresos proforma estimados no auditados y un EBITDA de aproximadamente u$s140 millones y u$s8 millones, respectivamente, con ventas en línea que representan aproximadamente el 70% de las ventas totales. Aproximadamente el 75% de sus ingresos se genera en México, fortaleciendo aún más la presencia de Despegar en este país. Los ingresos restantes se generan principalmente en Brasil, Argentina, Estados Unidos y Canadá, entre otros. Los packs, hoteles y otros productos de viaje representan aproximadamente el 95% de los ingresos.

Best Day opera un modelo de negocio multiplataforma. Además de su Negocio al Consumidor operado a través de su plataforma en línea, centros de llamadas y aproximadamente 190 quioscos, ubicados principalmente en México, la compañía ofrece transporte terrestre, tours y actividades a través de los principales destinos de México.

En el frente B2B, dicha empresa ofrece productos de viajes al por mayor en línea a agencias de todo el mundo a través de su filial HotelDO, así como servicios de marca blanca para los principales proveedores de viajes. Además, Best Day mantiene alianzas exclusivas con las aerolíneas mexicanas más grandes. Despegar espera mantener la marca Best Day, red de quioscos y ejecutivos clave.

El CEO de Despegar, Damián Scokin, comentó: "Estamos muy satisfechos de haber celebrado este acuerdo con Best Day, el que está alineado con las prioridades estratégicas desarrolladas en el reciente Día del Inversor de Despegar. Este es un hito significativo en nuestra estrategia de consolidación iniciada con la adquisición de Viajes Falabella. Por otra parte, esta adquisición es importante para consolidar nuestro objetivo de expansión de nuestras operaciones en México, el mercado turístico más importante de América Latina y el séptimo destino más importante a nivel mundial. Juntos, la confluencia de las palancas competitivas únicas de Despegar combinadas con la experiencia de Best Day en ofertas de hoteles al por mayor y servicios de destino, fortalecerán aún más nuestra propuesta de valor. Best Day también posee fuertes asociaciones con los principales proveedores de viajes. Estamos adquiriendo una empresa con una sólida posición estratégica y una exitosa trayectoria, que nos brinda oportunidades significativas para afianzar la presencia de Despegar en México y hacer crecer su propuesta de valor de Negocio al Cliente".

Julián Balbuena, presidente del Consejo de Administración de Best Day Travel Group, destacó que "en Best Day Travel Group estamos muy orgullosos de esta operación. Hace más de 35 años que estamos operando en el mercado, y que una empresa como Despegar, líder a nivel Regional, vea en nosotros una oportunidad de crecimiento y consolidación en el mercado mexicano, habla a las claras de las capacidades que hemos logrado desarrollar. Para el Equipo de Best Day, es una oportunidad de potenciar esas capacidades para seguir ofreciendo a los clientes experiencias únicas de la mano de la empresa de turismo que ha innovado como ninguna en la región en los últimos 20 años".

La transacción está sujeta a los mecanismos de cierre habituales para transacciones de este tipo, incluyendo la aprobación de las autoridades de libre competencia correspondientes. El cierre de la transacción se espera tenga lugar durante la primera mitad del 2020.