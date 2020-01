El nuevo CEO de Boeing asegura que el 737 Max surcará los cielos en los próximos meses

La producción de esta línea había sido interrumpida frente a graves fallos encontrados, que originaron dos grandes accidentes con víctimas fatales

Luego de comentar que se suspendía la fabricación de 737 MAX hasta obtener la certificación por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, el CEO de Boeing, David L. Calhoun, declaró que la empresa intentará reanudar la producción antes de volver a obtener el permiso de la FAA.

De acuerdo con el anuncio de un día antes, Boeing no espera que los reguladores aprueben el regreso comercial del MAX hasta mediados de año, aunque el órgano regulatorio no ha dado una fecha. No obstante, el CEO de Boeing expresó su certeza de que el 737 Max volverá a volar pasajeros este año.

La crisis del Boeing 737 MAX comenzó tras dos incidentes fatales con el Boeing 737-MAX 8 el año pasado en menos de cinco meses: el primero fue un Lion Air en Indonesia donde murieron 189 personas y el segundo un vuelo de Ethiopian Airlines en el cual murieron sus 157 ocupantes. Además, a ello se ha sumado la quiebra de Jet Airways. En consecuencia, la empresa cerró el 2019 con más cancelaciones que pedidos de aviones, convirtiéndose en uno de sus peores años en décadas.

Aunque Boeing ha asegurado que empleados de la planta de ensamblaje en Renton, Washington, la cual ha dejado de fabricar el polémico avión, serán reubicados a otras áreas de las compañía mientras consigue el permiso de la FAA, el efecto dominó ha afectado a la cadena de suministro de la compañía, incluyendo a General Electric y Spirit AeroSystems, indicó Hipertextual.