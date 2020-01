Volkswagen planea ingresar en el negocio de las baterías eléctricas vía una adquisición

Las automotrices no quieren quedarse sin ninguna parte del negocio de los vehículos eléctricos, y la producción de las baterías es un punto fundamental

El trato aún no estaría cerrado, pero las conversaciones y el ritmo que se le ha dado indican que en breve el fabricante alemán podría hacerse con el 20% del fabricante de baterías para EVs, Guoxuan High-tech Co Ltd.

La futura guerra del coche eléctrico no sólo se determinará por la mejor tecnología autónoma o el mejor diseño, sino por aquellas compañía que controlen la producción de la baterías, el punto más vital del futuro de la electromovilidad. Tesla fabrica sus propias baterías, y la mayoría de las grande marcas ya están apuntando a tener su propia producción de baterías.

Ahora, uno de los mayores fabricantes del sector del automóvil, Volkswagen, quiere el primero paso para garantizarse ese mercado tan importante como vital para su futuro en la industria: se espera que la marca de autos se haga con una participación del 20% del fabricante chino de baterías para vehículos eléctricos Guoxuan High-tech Co Ltd.

De llevarse a buen puerto, el acuerdo supondría que la marca alemana entre dentro del accionariado del fabricante chino de baterías y se garantice un stock de baterías lo suficientemente amplio como para cumplir su planes, que incluyen como objetivo el vender 1,5 millones de nuevos vehículos de energía (NEV) por año en China para 2025, incluidos los automóviles híbridos enchufables.

Lógicamente se desconoce el precio que pagaría la compañía por esta operación, teniendo en cuenta plusvalías, impuestos o posibles circunstancias específicas, pero si tenemos en cuneta la capitalización de mercado de Guoxuan, de alrededor de u$s 2800 millones, una participación del 20% tendría un valor de u$s 560 millones, indicó Hipertextual.