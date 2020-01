Mercado alcista: Bitcoin gana impulso y rompe la barrera de los u$s 9.000 por primera vez en 2020

El 18 de enero el precio de Bitcoin (BTC) finalmente superó el nivel de resistencia de u$s9.000 y subió a u$s9.194 dólares antes de retroceder ligeramente

El movimiento alcista llevó al precio por encima de la línea de tendencia principal del triángulo ascendente en la zona de los u$s 9.100 a u$s 9.200 para fijar un máximo diario más alto y abrir la puerta para nuevas ganancias a u$s 9.600.

Los traders pueden observar que para el período de 4 horas que el precio se encuentra justo debajo del triángulo ascendente y este punto podría funcionar como un área de resistencia.

La acción de precios de Bitcoin del 26 de octubre al 8 de noviembre de 2019 sugiere que los alcistas necesitarán convertir la resistencia de u$s 9.100 en soporte para poder ver una continuación de u$s 9.200 a u$s 9.500.

El 18 de enero, Michaël van de Poppe sugirió que si el precio de Bitcoin sobrepasaba los u$s 9.000, "Los próximos niveles de resistencia [a alcanzar] son u$s 9.400 y u$s 10.000".

Van de Poppe también advirtió que "Bitcoin comenzó a repuntar desde u$s 6.400, por lo que la continuación ascendente se detendrá en algún momento para consolidarse".

En el período diario, la acción del precio de Bitcoin sigue siendo alcista, puesto que todavía tanto el índice de fuerza relativa (RSI) como la divergencia de convergencia media móvil (MACD), están en zonas alcistas.

En el diario, u$s 9.132 ha sido durante mucho tiempo un tope para el precio de Bitcoin y si los alcistas pueden convertir este punto de soporte, entonces los operadores verán u$s 9.600 y u$s 9.960 como los próximos objetivos.

A corto plazo el precio también es alcista, ya que el MACD cruza por encima de la línea de señal y el histograma se vuelve verde por encima de 0.

A corto plazo, deberíamos estar atentos al volumen de operaciones y al próximo par de velas en el período de 4 horas para ver si el precio puede volver a superar la línea de tendencia del triángulo ascendente y atravesar la zona resaltada entre los u$s 9.100 y u$s 9.200, indicó Cointelegraph.