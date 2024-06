En un mensaje en su red social X, Elon Musk amenazó con prohibir a los empleados de sus compañías los dispositivos Apple, tras el anuncio de un acuerdo de la tecnológica con OpenAI.

Este pacto permitirá usar el chatbot de inteligencia artificial ChatGPT con el asistente de voz Siri en los modelos más avanzados de la firma de Cupertino.

De cumplir esa amenaza, los trabajadores de la empresa de coches eléctricos Tesla, de la aeronáutica SpaceX, de la fabricante de satélites Starlink, de la tuneladora Boring Company o de la propia X, no podrán usar teléfonos iPhone, tabletas iPad u computadoras Mac.

Elon Musk contra Apple y OpenAI

"Se trata de una violación de seguridad inaceptable", expresó Musk en un post que a las pocas horas superó las 20 millones de visualizaciones.

En otro posterior, añadió: "Y los visitantes (a las instalaciones de sus empresas) tendrán que dejar sus dispositivos Apple en la puerta, donde serán guardados en una jaula de Faraday".

Sin embargo, eso no fue todo, ya que el reconocido empresario también escribió: "¡Es evidentemente absurdo que Apple no sea lo suficientemente inteligente como para crear su propia IA, y que [piense que] de alguna manera será capaz de garantizar que OpenAI proteja la seguridad y privacidad! Apple no tiene idea de lo que realmente sucede una vez que entregan sus datos a OpenAI".

Horas antes, Apple había anunciado su esperada apuesta por la IA (días antes se había filtrado la información, por lo que muchos usuarios ya estaban al tanto).

OpenAI y Apple formaron una alianza

El sistema Apple Intelligence llega un año y medio después de la irrupción de ChatGPT, entre promesas de democratización del conocimiento y amenazas al futuro de la Humanidad, e incluye una actualización del asistente de voz Siri, que desde octubre podrá acceder al chatbot de OpenAI para resolver dudas.

La tecnológica dirigida por Tim Cook prometió durante la presentación en Cupertino, California, que a los usuarios se les pedirá permiso para compartir sus preguntas con ChatGPT. Además, resaltó que el acuerdo no incluye la autorización para almacenar información privada.

Debido a la exigencia de sus prestaciones, las novedades de Artificial Intelligence solo funcionarán en los teléfonos iPhone 15 Pro en adelante, y únicamente con tabletas y ordenadores equipados con los procesadores más avanzados (a partir del M1).