Las monedas estables o stablecoins que cotizan 1:1 con el dólar son una de la formas de ahorro preferidas por los argentinos. Según un informe de Bitso, el país tiene la mayor proporción de compra de estas divisas con respecto a otros de la región: el 60%.

Pero además pueden usarse como inversión, ya que las exchanges ofrecen la posibilidad de participar en protocolos de inversones descentralizadas (DeFi) para recibir recompensas por dos medios:

Incentivos del protocolo : las recompensas o intereses nativos del proyecto, que premian por "apoyarlo"

: las del proyecto, que premian por "apoyarlo" Tokens por proveer liquidez: el usuario recibe activos nativos del protocolo en el cual se está participando

De esta forma, mediante contratos inteligentes, se prestan los fondos a terceros a cambio de una tasa.

Plazo fijo en Binance: cuánto gano con $500.000

En Binance, con 500.000 pesos se adquirirían 384,93 USDT. Los rendimientos estimados en USDT son los siguientes, con sus respectivos valores en pesos al precio actual:

1 semana: 0,07 USDT ($95,90)

30 días: 0,32 USDT ($411,12)

90 días: 0,95 USDT ($1.234,38)

1 año: 3,87 USDT ($5.025,01)

Finalmente, con 500.000 pesos se pueden también se obtener 384,93 DAI. En este caso, los rendimientos proyectados son los siguientes:

1 semana: 0,37 DAI ($479,65)

30 días: 1,59 DAI ($2.058,88)

90 días: 4,77 DAI ($6.202,11)

1 año: 19,73 DAI ($25.633,75)

De esta forma, es posible usar Binance como si fuera Mercado Pago: al mantener las monedas en estos protocolos, se obtendrá una ganancia diaria y se podrá salir con el rendimiento total cuando se lo desee.

Binance ofrece una tasa de 1% para las inversiones en USDT.

Cómo es el dólar digital que funciona como Mercado Pago

Paxos anunció la semana pasada la llegada al país de Lift Dolar (USDL) junto a ejecutivos de las exchanges Ripio y BuenBit, y del proveedor de finanzas embebidas Manteca, las primeras empresas en el país (y el mundo) que comenzarán a ofrecer la stablecoin. También selló alianzas con PlusCrypto y Mastercard.

La novedad de USDL es que no es que replica la rentabilidad de los bonos del Tesoro de EEUU. De esta forma, el usuario puede no sólo ahorrar, sino tener un rendimiento del 5% anual, sin recurrir a plataformas de finanzas descentralizadas.

"Los argentinos, además de la alta demanda de dólares, tienen una alta sofisticación, una gran industria y un fuerte entendimiento del valor, como pocas poblaciones en el mundo", remarcó Walter Hessert, Head of Strategy de Paxos

Así, se diferencia de USDT o USDC por ofrecer una ganancia y, además, usar esos activos cuando se los necesite sin perder rentabilidad, al estilo de las cuentas remuneradas de Mercado Pago.

Walter Hessert (Paxos); Federico Ogue (BuenBit); Andy Werner (Paxos); Juan José Méndez (Ripio); Ronak Daya (Paxos) y Matías Heredia (Manteca)

Ronak Daya, director de producto de Paxos International, destacó que "Lift Dollar es la primera criptomoneda estable diseñada para ofrecer renta diaria directamente desde los distribuidores a los usuarios finales. "Nuestras reservas están en T-Bills, efectivo y préstamos interbancarios".

También ofrece garantías sobre su rentabilidad: en lugar de depender de un protocolo de finanzas descentralizadas, el rendimiento está atado al de los Bonos del Tesoro, el instrumento de resguardo por excelencia a nivel global.

"Hay una oportunidad para convertir a usuarios que usen stablecoins. Con otras monedas, no tenés ganancia y se cree que tampoco riesgo, pero no es así. Con USDL no tomás riesgo y ganás un renta", concluyó Hessert.