El mandatario norteamericano evalúa un indulto presidencial para Changpeng "CZ" Zhao, fundador de Binance, condenado por violar normas antilavado en EEUU

Donald Trump estaría considerando otorgar un indulto presidencial a Changpeng "CZ" Zhao, fundador de la exchange cripto Binance y una de las figuras más influyentes del ecosistema.

La medida aún no fue formalizada, pero fuentes cercanas a la Casa Blanca confirmaron que se analiza dentro del equipo del mandatario norteamericano, según informó el medio New York Post.

Zhao fue condenado en 2023 por violar la Ley de Secreto Bancario y, según argumentó la Justicia, no aplicar controles adecuados contra el lavado de dinero mientras era CEO de Binance.

Cumplió cuatro meses de prisión en Estados Unidos y pagó una multa de 50 millones de dólares. Además, debió dejar su cargo como parte de un acuerdo judicial que incluyó una sanción récord de 4.300 millones de dólares a la compañía.

Un indulto presidencial eliminaría su condena del registro penal y lo habilitaría nuevamente a operar con instituciones financieras estadounidenses. Sin embargo, los acuerdos regulatorios firmados con el Departamento de Justicia le impiden ocupar cargos directivos en Binance por varios años más.

De acuerdo con información publicada por el New York Post, la discusión sobre el indulto genera tensiones dentro del círculo de Trump.

Algunos asesores consideran que la pena fue desproporcionada y que Zhao fue un "chivo expiatorio" tras el colapso de la exchange FTX y la condena de Sam Bankman-Fried, quien recibió 25 años de prisión por fraude.

Otros advierten que la medida podría despertar cuestionamientos éticos y políticos, en especial por los vínculos comerciales de la familia Trump con el sector cripto.

Fuentes citadas por el diario neoyorquino sostienen que la decisión también estaría influida por el discurso favorable de Trump hacia las criptomonedas, un tema que busca capitalizar en su estrategia electoral.

En los últimos meses, el mandatario multiplicó sus referencias positivas hacia Bitcoin y al desarrollo de la industria blockchain en Estados Unidos, en contraste con la postura más dura de la administración Biden.

Ni la Casa Blanca ni los representantes legales de Zhao hicieron comentarios públicos, de momento, sobre la discusión.