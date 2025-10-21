La dependencia de la nube a nivel global quedó en evidencia tras una falla que impactó desde Tokio hasta Londres en plena jornada laboral

Amazon anunció que sus servicios volvieron a operar con normalidad, luego de una interrupción masiva que afectó a miles de sitios web, aplicaciones y plataformas tecnológicas en distintos países.

El colapso, que se originó en la infraestructura de Amazon Web Services (AWS), generó fallas en servicios financieros, aerolíneas, billeteras virtuales y redes sociales como Snapchat y Reddit.

La compañía explicó que el incidente tuvo su origen en una falla de su sistema de nombres de dominio (DNS), un componente esencial de la arquitectura de Internet que traduce direcciones web en direcciones IP.

Esta interrupción provocó un efecto dominó que dejó fuera de servicio a cientos de plataformas, incluyendo servicios de streaming, comercio electrónico y sistemas de pago.

El epicentro del problema se localizó en la región norte de Virginia, uno de los centros de datos más antiguos y críticos de AWS.

Desde allí se propagaron los errores de conectividad que afectaron a millones de usuarios.

La caída de AWS revela la fragilidad de la nube global

A lo largo del día, Amazon trabajó para recuperar la operatividad de sus sistemas, y hacia el cierre de la jornada, la mayoría de los servicios fueron restablecidos.

La caída de Amazon Web Services (AWS) provocó una interrupción global que afectó a trabajadores, plataformas digitales y operaciones empresariales desde Londres hasta Tokio.

En el Reino Unido, bancos como Lloyds y el Banco de Escocia, junto con compañías de telecomunicaciones como Vodafone y BT, reportaron fallas severos en sus sistemas digitales, afectando tanto a clientes como a operaciones internas.

Según Downdetector, más de 1000 empresas se vieron afectadas por el apagón, incluyendo plataformas de alto tráfico como Reddit, Roblox, Snapchat, Duolingo, Coinbase, Robinhood, Uber y Lyft. La magnitud del incidente evidenció la dependencia global de la infraestructura de AWS y sus implicancias en la conectividad cotidiana.

Aunque la empresa aseveró que la situación estaba bajo control, advirtió que algunos servicios de AWS todavía presentaban acumulaciones de mensajes pendientes de procesamiento, algo que podría generar demoras adicionales. Sin embargo, la infraestructura principal ya se encuentra funcionando con normalidad.

Este nuevo episodio vuelve a poner en evidencia la dependencia global de los servicios de computación en la nube, especialmente de AWS, que aloja aplicaciones críticas para empresas, gobiernos y usuarios particulares. En Argentina, la caída afectó el funcionamiento de billeteras virtuales y generó inquietud entre los usuarios.