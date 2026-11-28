Las carteras de inversión del sector energético y minero superan los u$s180.000 millones en proyectos aprobados y en evaluación bajo el RIGI

Argentina enfrenta una crítica escasez de talento energético para sus megraproyectos en Vaca Muerta y minería.

La aceleración de Vaca Muerta -con récords históricos de 973.700 barriles de petróleo y 147,7 millones de m³ de gas diarios-, la puesta en marcha del RIGI y la expansión de la minería en las provincias (litio, oro y plata), están intensificando la competencia por el talento en un mercado laboral energético con características propias.

Con carteras de inversión que superan los u$s210.000 millones entre proyectos aprobados y en evaluación, la disponibilidad de profesionales capacitados para conducir desarrollos de gran escala se convirtió en una variable crítica para la viabilidad de negocios que proyectan la creación de unos 250.000 empleos.

La Argentina atraviesa una oportunidad histórica para consolidarse como un actor de peso en este tablero. Vaca Muerta, la minería y las energías renovables configuran un escenario de crecimiento que exige líderes capaces de combinar visión estratégica con una profunda comprensión de los cambios tecnológicos, regulatorios y geopolíticos.

La escala de los proyectos está poniendo en evidencia una restricción concreta: la falta de profesionales con experiencia en desarrollos de esta magnitud.

La demanda ya no se concentra únicamente en posiciones de máxima dirección. También crece la necesidad de mandos medios y gerencias técnicas capaces de gestionar operaciones complejas, muchas veces en zonas alejadas y bajo altos estándares de exigencia.

La competencia por profesionales especializados adquiere características diferentes según la actividad y la región.

A la demanda de perfiles con experiencia en operaciones de gran escala se suma un desafío territorial: trabajar en Vaca Muerta o en un proyecto minero implica condiciones de vida particulares, esquemas de trabajo exigentes y, en muchos casos, la posibilidad de trasladarse a localidades alejadas de los principales centros urbanos.

Estas condiciones también inciden en la capacidad de las empresas para atraer y retener talento.

Competir en mercados globales exige adoptar estándares internacionales, no solo en lo productivo, sino en gobierno corporativo, sustentabilidad y diálogo con las comunidades.

La nueva matriz energética exige líderes capaces de construir confianza, articular intereses diversos y sostener una visión de largo plazo que transforme los recursos estratégicos en desarrollo sostenible.

En proyectos cuyos horizontes de retorno se extienden durante décadas, elegir a los líderes y construir equipos capaces de sostener esa operación es una decisión estratégica. La tecnología, el conocimiento del territorio y la experiencia internacional empiezan a definir un nuevo estándar de liderazgo para las industrias energética y minera.

*Por Rodolfo de Felipe, Presidente de LIDE Argentina.