La criptomoneda número cinco por capitalización tuvo un baja del 2,40% en 24 horas. Mira cómo avanzan otras divisas digitales y dólares cripto

Con una capitalización de mercado de u$s49.587,82 millones, Solana, la sexta criptomoneda más importante, bajó 2,40% en las últimas 24 horas y cotiza en u$s86,15 este jueves, de acuerdo con Binance.

Con más de 37.420 monedas en el mercado, la capitalización global de criptomonedas es de u$s2,61 billones este jueves 23 de abril, según CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado de criptomonedas experimentó un decrecimiento del -1,01% en las últimas 24 horas. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 60,19%, seguido por Ethereum con un 10,79%. El resto suma un 29,02%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, jueves 23 de abril, las cotizaciones promedio en dólares globales de las principales criptomonedas son las que se detallan a continuación:

Bitcoin: u$s78.448,88 (-0,96%)

Ethereum: u$s2.333,22 (-2,90%)

BNB: u$s638,54 (-1,65%)

Ripple: u$s1,43 (-1,51%)

Solana: u$s86,15 (-2,40%)

Cardano: u$s0,25 (-1,92%)

Polkadot: u$s1,25 (-4,09%)

Dogecoin: u$s0,10 (-0,20%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel nacional, estas son las otizaciones en pesos de las principales criptomonedas según las exchanges líderes al jueves 23 de abril:

Bitcoin: $117,08 millones

Ethereum: $3,44 millones

BNB: $941.327,10

Ripple: $2.113,68

Solana: $127.098,60

Cardano: $369,26

Polkadot: $1.844,62

Dogecoin: $144,07

Polygon: $141,66

Por otra parte, las cotizaciones en pesos de los dólares cripto o stablecoins más destacados en Argentina este jueves 23 de abril son las siguientes:

USDT: $0

DAI: $0

USDC: $1.469,91

Solana: qué es y cómo se fundó

Solana representa un ejemplo de innovación tecnológica en el ámbito de blockchain. Anatoly Yakovenko, exingeniero de Qualcomm con una sólida experiencia en sistemas distribuidos, la fundó en 2017 con la intención de resolver problemas de escalabilidad presentes en redes como Bitcoin y Ethereum.

La clave de Solana está en su "Proof of History" (Prueba de Historia), un algoritmo que permite organizar transacciones de forma eficiente antes de ser confirmadas. Este sistema marca una diferencia crucial con Ethereum, cuya capacidad inicial de 15 transacciones por segundo contrasta con las miles que puede procesar Solana.

Desde el lanzamiento de su red principal en 2020, Solana se consolidó como una de las plataformas blockchain más rápidas y económicas. Estas características la convirtieron en una opción ideal para desarrolladores interesados en aplicaciones descentralizadas, particularmente en sectores como DeFi y NTF, donde Ethereum ha enfrentado críticas por sus altos costos.

El ecosistema de Solana ha experimentado un crecimiento acelerado gracias a su enfoque en accesibilidad y escalabilidad. Si bien Ethereum sigue siendo el líder en términos de adopción global, Solana se posiciona como una alternativa competitiva para proyectos que priorizan rendimiento y costos bajos.

A pesar de su éxito, Solana no está exenta de desafíos, como interrupciones en su red y críticas sobre su nivel de descentralización. Sin embargo, tanto el equipo como la comunidad han trabajado activamente para superar estos obstáculos y reforzar su infraestructura.

Hoy en día, Solana es considerada una de las blockchain más prometedoras, destacándose por su capacidad de combinar velocidad, eficiencia y bajos costos, lo que la posiciona como un fuerte competidor frente a Ethereum.