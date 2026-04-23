En las últimas 24 horas, la segunda mayor criptomoneda descendió un 2,63%. La variación de las otras divisas virtuales y dólares cripto

Ethereum, la segunda mayor criptomoneda, bajó un 2,63% en las últimas 24 horas y su precio actual es de u$s2.336,13, con un circulante de u$s281.945,86 millones, de acuerdo con cifras de Binance.

El ecosistema de criptomonedas alcanza una capitalización total de u$s2,61 billones este jueves 23 de abril, según datos de CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado de criptomonedas registró un retroceso del -0,95% en las últimas 24 horas. Bitcoin alcanza un 60,20% de dominancia del mercado cripto, Ethereum un 10,80%, y las demás criptomonedas un 29,01%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, jueves 23 de abril, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más relevantes son los siguientes:

Bitcoin: u$s78.529,31 (-0,68%)

Ethereum: u$s2.336,13 (-2,63%)

BNB: u$s638,93 (-1,56%)

Ripple: u$s1,43 (-1,38%)

Solana: u$s86,25 (-2,36%)

Cardano: u$s0,25 (-1,87%)

Polkadot: u$s1,25 (-4,06%)

Dogecoin: u$s0,10 (0,07%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las plataformas argentinas más relevantes indican que las principales criptomonedas cotizan a los siguientes valores en pesos al jueves 23 de abril:

Bitcoin: $118,19 millones

Ethereum: $3,44 millones

BNB: $943.182,70

Ripple: $2.115,62

Solana: $127.319,80

Cardano: $369,49

Polkadot: $1.845,81

Dogecoin: $0

Polygon: $142,24

En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este jueves 23 de abril los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.473

DAI: $1.476,70

USDC: $1.473,99

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum nació en 2015 gracias al trabajo de Vitalik Buterin y su equipo, quienes buscaron ir más allá de lo que Bitcoin había logrado con su blockchain descentralizada.

Ethereum ofreció algo más que una moneda: permitió la creación de aplicaciones descentralizadas (dApps), las cuales utilizan contratos inteligentes para automatizar procesos de forma segura y sin necesidad de intermediarios.

Estos contratos se ejecutan de manera autónoma cuando se cumplen ciertas condiciones, lo que añade una capa de confianza al sistema.

El proyecto Ethereum fue financiado con éxito mediante una campaña de crowdfunding en 2014, y a partir de ahí se lanzó al mundo con su criptomoneda, Ether (ETH), que rápidamente ganó adopción.

Los contratos inteligentes se convirtieron en el pilar de la red, permitiendo que cualquier tipo de acuerdo o transacción se realice de forma directa entre las partes, sin depender de bancos o autoridades.

Además, Ethereum popularizó la tokenización, un proceso que permitió la creación de activos digitales representados por tokens.

Entre estos activos se destacan las stablecoins, cuya paridad con monedas tradicionales las hace más estables, y los NFT, que han reconfigurado la forma en que entendemos el arte digital y la propiedad en línea.

Otro de los avances más importantes fue la creación de la Ethereum Virtual Machine (EVM), que permitió que otros proyectos crearan redes basadas en la misma estructura, como las plataformas BNB y Avalanche.

Además, Ethereum introdujo soluciones de capa 2, como Optimism y zkSync, que mejoran la eficiencia y escalabilidad de la red principal, permitiendo procesar más transacciones de manera más económica.

Ethereum ha sido clave en el desarrollo de la Web3, la visión de una Internet descentralizada que prioriza la privacidad y el control por parte de los usuarios.

Con la eliminación de intermediarios, Ethereum ha propuesto una alternativa a la estructura centralizada de la web tradicional, abriendo nuevas oportunidades para un futuro más autónomo y transparente.