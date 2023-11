El dólar blue (informal) sube $80 y se consigue a $1.080 en las cuevas del microcentro porteño.

Luego del feriado bancario de ayer, el dólar oficial (minorista) concluyó la primera jornada de la semana bursátil cotizado a $373,71, cifra que marca una suba de 0,6% respecto al cierre del viernes pasado.

"El mercado todavía sigue siendo cauteloso. Ayer hubo una euforia en Nueva York, con los papeles argentinos y hoy, lógicamente, Argentina replicó lo sucedido ayer en Nueva York", desliza a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y añade: "(el Gobierno) sigue interviniendo sobre los dólares financieros y el dólar blue volvió a un nivel un poco más lógico en función de la realidad, que son los $1.100, aproximadamente".

"Me parece que el mercado todavía necesita escuchar. No nos olvidemos que quedan 19 días de transición", apunta.

"Me da la sensación que la euforia no es buena consejera. Me parece que todavía el mercado, después de 48 hs o 72 hs va a retomar la cautela, a esperar y mirar", completa.

El dólar blue se consigue a $1.080 en las cuevas

El dólar blue sube $80: qué pasa con los "otros" dólares

Los precios de los dólares bursátiles marcaron subas en la primera jornada de operaciones tras el balotaje del domingo pasado en el que Javier Milei se impuso sobre Sergio Massa y será el nuevo presidente a partir del 10 de diciembre próximo.

El Banco Central (BCRA), por su parte, finalizó con un saldo neutro tras cinco ruedas consecutivas con números positivos, en los que acumuló compras por u$s277 millones en su participación en el mercado único y libre de cambios (MULC).

"De esta forma, en lo que va de noviembre el BCRA sumó compras por unos u$s420 millones y desde el 14 de agosto pasado totaliza adquisiciones por u$s1.850 millones", precisó Gustavo Quintana, operador de PR Mercados de Cambios.

En el segmento bursátil, en el tramo final de la jornada:

el dólar CCL subió 0,07% al ubicarse en $882,61

subió 0,07% al ubicarse en el dólar MEP saltó 6,4%, hasta los $930,44

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense finalizó en un rango de entre $354,95 y $355,95 por unidad, unos $2 por encima del cierre del viernes.

En tanto, el tipo de cambio para las compras con tarjeta en el exterior subió $4,32, y terminó a $747,42.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s146,431 millones; en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por u$s63 millones; mientras que en el mercado de futuros Rofex se movieron u$s458 millones.