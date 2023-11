Radiografía del ecosistema Fintech en Argentina: cuál es el segmento que más creció

La cuarta edición del informe Finnovista Fintech Radar Argentina 2023, en colaboración con Visa, brindó detalles de la actualidad de un sector en auge

La industria Fintech, ecosistema compuesto por entidades financieras con negocios digitales, evoluciona a pasos agigantados en la Argentina. Y en ese marco, el segmento Wealth Management (Gestión Patrimonial) se afianza como líder absoluto, según reveló la nueva edición del informe Finnovista Fintech Radar Argentina 2023, elaborado en colaboración con Visa.

Compuesta por los subsegmentos Exchange de criptos, Plataformas digitales para la gestión de patrimonio, Soluciones para operaciones de divisas, Soluciones para operaciones de bolsa & trading, y Asesores robotizados, esta rama registró un crecimiento superior al 80%, tal como lo demuestra la investigación especial a la que accedió iProUP.

Este auge encuentra respaldo en la aparición de proyectos Crypto y una mayor cantidad de cuentas de inversión. Además, aumentó de 28 empresas en 2021 a 51 en 2023, incremento impulsado por la inclusión de emprendimientos en inversión patrimonial y criptomonedas.

"Las empresas cripto son un componente cada vez más importante de la industria Fintech en Argentina. Han sido una herramienta clave para millones de personas, que encontraron nuevas alternativas para proteger sus ingresos, invertir su capital y acceder a servicios financieros innovadores", se destaca en el informe.

El mapa de las fintechs en Argentina

Argentina, referencia regional

La investigación Finnovista Fintech Radar Argentina destaca que, con 154 proyectos nuevos identificados en este 2023, el ecosistema Fintech argentino cuenta con 343 proyectos, y que más del 48% de estas startups están en estado de crecimiento y expansión.

Concretamente, en un 29,4% de los casos las Fintech están listas para escalar y en un 15,3% están comercialmente operativas.

Además, el crecimiento anual promedio en el ecosistema local es de un 11,5%, un incremento moderado que se ha visto frenado por la salida del 31,5% de las startups Fintech durante el periodo de 2021 a 2023.

Otro dato destacado del estudio especial revela que cuatro de cada diez Fintech fundadas en Argentina está al menos presente en otro país, siendo México, Colombia y Chile.

En cuanto a las soluciones importadas por el mercado argentino se basan en Payments and Remittances, Enterprise Technologies for Financial Institutions y Wealth Management, provenientes mayoritariamente de Chile, México y Estados Unidos.

Andrés Fontao, cofundador y Managing Partner de Finnovista, subraya que los datos de este informe "nos hacen pensar que el ecosistema Fintech argentino ha entrado en una fase de maduración y consolidación, incluso por delante de otros países de la región con un mayor crecimiento anual".

"Es destacable que cerca de un 40% de los proyectos argentinos ya se han internacionalizado a otros países. Confiamos en que el ecosistema y mercado Fintech en Argentina continúe madurando y consolidándose, y siga siendo un país con una gran exportación de talento y de soluciones financieras a otros mercados de la región".

Por su parte, Gabriela Renaudo, Group Country Manager Argentina y Cono Sur de Visa señala: "En Visa, nuestro trabajo con las Fintechs es clave y permanente porque están cambiando el juego, reinventando la manera en que los consumidores manejan sus finanzas y las empresas gestionan sus operaciones".

"Los datos del Radar que impulsamos desde Visa con Finnovista reflejan muy bien la situación de este sector en Argentina que se encuentra trabajando continuamente para hacer que el mundo financiero actual sea más relevante y equitativo. Es por ello que debemos seguir trabajando juntos para lograr mayor inclusión", añade.

Fuente: Finnovista

El informe subraya que, a pesar de la situación coyuntural y la notable salida de proyectos del ecosistema, Argentina continúa sumando nuevas Fintech en la mayoría de segmentos considerados en este estudio.

"La presencia de emprendimientos extranjeros y la enorme proyección exterior que presentan las startups locales hacen que el país haya evolucionado hacia un panorama notablemente permeable y dinámico", señalan.

En cuanto a los proyectos orientados en Lending, Payments and Remittances, Wealth Management y Enterprise Financial Management, siguen siendo los principales aportadores de soluciones en el ecosistema.

Al referirse a la evolución durante los últimos años, la investigación señala que los proyectos destinados a preservar el valor de los patrimonios locales frente a la inflación han adquirido un enorme peso y han cambiado la realidad tanto de los negocios como de las personas físicas.

Además, pese a un retroceso en el número de jugadores, las soluciones Fintech de préstamos tienen cada vez más peso relativo frente a los jugadores tradicionales.

Evolución del sector Fintech en Argentina (Fuente: Finnovista)

KPI’S

Las Fintech en Argentina disfrutan de uno de los mercados más abiertos y bancarizados de la región a la hora de adoptar nuevas tecnologías. Esto, acompañado de un músculo demográfico considerable y un optimismo en cuanto a los ingresos esperados, propicia un buen caldo de cultivo para la aparición de nuevas tecnologías en la actualidad.

"No obstante, los desafíos internos del país y la falta de financiación hacen que, a pesar de lo anteriormente comentado, parte del ecosistema tenga como reto afrontar su crecimiento con una visión enfocada a mercados extranjeros", se remarca en el estudio.

Qué ocurrirá en el futuro en el ecosistema

Se espera que Argentina continúe siendo un mercado netamente exportador de tecnología Fintech y siga atendiendo a las necesidades de la población según la realidad que afronte el país.

Si bien el panorama financiero y económico es incierto, las Fintech argentinas no solo han demostrado que es posible un crecimiento en un entorno de volatilidad y coexistencia con los jugadores tradicionales, sino que se espera que este fenómeno continúe predominando en el futuro para adaptarse a las nuevas realidades venideras.