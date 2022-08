¿Cuál es y cómo funciona la plataforma cordobesa que permite crear tu propia fintech?

La plataforma local crea la oportunidad para que empresas y emprendedores puedan llevar a cabo y desarrollar su propia fintech. Los detalles

La compañía cordobesa Mobbex lanzó una plataforma que permite a las empresas y a los emprendedores a llevar a cabo su propia fintech (finanzas virtuales), gracias a que tiene embebidas soluciones financieras.

Dentro de este lanzamiento, la propuesta incorpora una serie de módulos para los negocios que comercializan tanto en puntos de venta físicos como a través del comercio electrónico.

Este proyecto llevó más de cinco años de investigación y desarrollo e incorpora más de 90 módulos en formatos Software as a Service (Saas) (una modalidad de programa que no funciona como producto sino como servicio, o sea alojado en el servidor del proveedor y no del cliente).

Payment as a Service es otra plataforma de pagos que funciona como una Saas.

"Creamos y brindamos tecnología innovadora, de alta performance y escalabilidad para que las empresas que se lo propongan puedan crear su propio ecosistema fintech y contribuir así al desarrollo del sector", explicó Román Sarría, CEO de Mobbex.

¿Cómo funciona?

Suga es una "fintech factory" de "marca blanca". A través de módulos, el usuario armará su propia aplicación con los servicios que desee.

Constructor de agregadores de pago . Cuenta con link de pago, pagos QR, checkout, suscripciones, Smart POS (dispositivo que permite procesar los medios de pago), terminal virtual, app store autogestionable, conciliación y módulo impositivo, entre otros

Gateway API . Gestiona el tráfico a las empresas que necesitan procesamiento puro

Prevención de fraude API . Aplica big data y machine learning para la gestión y la prevención del fraude

Billetera virtual . Cuenta con onboarding (proceso de adquisición o suscripción de nuevos usuarios), Cash In y Cash Out (gestiona el ingreso y egreso de dinero en las cuentas) y gestión de cuentas

Otros módulos . Ofrece soluciones para emisión de tarjetas, open banking, Transferencias 3.0, administración de códigos QR y gift card, entre otras

BNPL (Buy Now, Pay Later) . Brinda financiación según un scoring crediticio a los clientes de manera automatizada e integrada a la tienda de e-commerce de la empresa

Soluciones para criptomonedas . Incluye una wallet cripto (monedero para criptomonedas) y tiene en modo beta (a prueba) una gateway cripto (pasarela para monedas virtuales)

Sarría precisó que la meta es "migrar" en 3 años a más de 10.000 empresas con este modelo de soluciones financieras, incorporadas e incluidas por medio de SaaS y PaaS.

"Hemos identificado esta necesidad y disponemos de un roadmap de expansión en los principales mercados de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos para llevar adelante durante los próximos cinco años", precisó.

¿Qué ofrecen las fintech en la Argentina?

Rafael Valera, Global Chief Commercial Officer de Wenance, explica a iProUP: "La pandemia evidenció la necesidad de continuar trabajando en la creación de herramientas tecnológicas para ofrecer nuevos productos y servicios, ingresar a otros mercados, acercar soluciones a las personas y poner foco en la seguridad informática para proteger su intimidad y patrimonio ".

El ejecutivo agrega que "para Wenance es prioridad cuidar a los clientes. Hace tiempo trabajamos en campañas de educación financiera, logrando resultados positivos".

"Paralelamente, la empresa invierte en la creación de herramientas tecnológicas que contribuyan a disminuir las estafas. Se avanzó mucho en este sentido. Este tipo de delitos se redujo en los últimos años pero hay que seguir trabajando en ello", completa.

Kevin Litvin, COO de TAP, señaló a iProUP: "El principal desafío sigue siendo reducir el uso del efectivo. Para que una persona pueda incorporarse al sistema financiero, ser pasible de recibir crédito y productos que se adecúen a su necesidad, primero necesitamos que comience a brindar información valiosa a través de sus ingresos y pagos".

Las fintech permiten crear historial crediticio a las personas que no son abordadas por los bancos.

En este sentido, "el reto sigue siendo sumar prestaciones a personas sobre las cuales no se conoce prácticamente nada por no tener una historia financiera. El principal condicionamiento del sector es la inclusión financiera en sí", completó.

Litvin añade que desde TAP se enfocaron en "dar la mejor y más sencilla experiencia posible en el pago de servicios , algo común en todos los hogares. Desde el más rico al más pobre, deben hacerlo con recurrencia mensual".

"Observamos una puerta de entrada hacia la inclusión y el inicio del historial financiero de quienes hasta el momento permanecen fuera. La industria está en pleno crecimiento y la oportunidad de desarrollar productos y seguir penetrando el mercado es grande, por eso vemos tantos jugadores invirtiendo mucho dinero y valuaciones tan altas en el sector", completó.