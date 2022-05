Paso a paso, cómo crear una cuenta en Marcado Pago y sacar una tarjeta de crédito

Hoy en día, los pagos digitales tomaron una rol protagónica dentro del ecosistema financiero argentino. El temor al uso de efectivo por un posible contagio de covid durante la pandemia ayudó a que estos medios de pagos se popularicen entre la población local y hoy casi todos los negocios ofrecen Mercado Pago.

No obstante, todavía existe mucha gente que por temor o desconocimiento del tema, no poseen no poseen una cuenta dentro de la rama fintech de Mercado Libre.

Desde iProUP, te contamos como crear una cuenta paso a paso y además, cómo se puede pedir una tarjeta de crédito.

Cómo crear una cuenta en Mercado Pago

Para crear una cuenta en Mercado Pago se deben seguir los paso a continuación:

Descargar la app en la tienda de Google Pay o Apple Store .

. Ingresar a "registrarse", y luego completar datos como: nombre y apellido, DNI, teléfono, email y clave .

. Una vez ingresado a la plataforma, se debe realizar la autenticación de la cuenta con foto del DNI de ambas caras (frente y dorso). Además el sistema pedirá al usuarios realizarse una selfie donde le pedirá que haga determinados gestos.

Por último, algunos datos a tener que cuenta para este procedimiento es que solo se pueden activar una cuenta por número de DNI.

Asimismo, el número de teléfono debe ser un celular ya que la fintech mandará un código de autenticación al número otorgado. Lo mismo se debe tener en cuenta con la dirección de email, esta debe alguna que el usuario use frecuentemente, ya que ante un posible olvido de contraseña, la nueva clave temporal será enviada a la casilla de correo electrónico provista por la persona.

Cómo sacar una tarjeta de crédito de Mercado Pago

Por otra parte, dentro de los beneficios que ofrece la rama fintech de Mercado Libre, se encuentra el acceso a una tarjeta de crédito prepaga. Una vez cargado el dinero en la tarjeta, se pude realizar una extracción y hacer compras. Antes de iniciar este proceso se debe tener que cuenta que si o si, se necesita una cuenta en Mercado Pago.

Para crear solicitar una tarjeta prepaga se deben seguir los paso a continuación:

Una vez dentro de la app de Mercado Pago, se debe entrar a: " agregar tus tarjetas ".

". Luego se debe ir a donde dice " Perdí tu Tarjeta Mercado Pago ", una vez dentro se debe pulsar la opción que dice " quiero mi tarjeta "

", una vez dentro se debe pulsar la opción que dice Una vez completado un breve campo de autenticación se debe ingresar el número de teléfono, y se deben completar los datos de la dirección donde se desea recibir la tarjeta.

Luego de confirmar la dirección de envío del plástico, se deben aceptar los términos y condiciones.

Para finalizar, la plataforma le pedirá al usuario que cargue dinero a la cuenta, para poder terminar de activar la tarjeta.

Algunas cosas a tener en cuenta es que la tarjeta no posee costo de mantenimiento, es 100% gratis.

Para cargar dinero en la tarjeta, se puede realizar desde una tarjeta de crédito preexistente, a través de efectivo (en cualquier Rappipago, Pago Fácil y Cobre Express), a través de transferencia bancaria, y por último, a través de Red Link: vía home banking o por un cajero automático.