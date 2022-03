Georgalos debutó en el mercado de Obligación Negociable y colocó u$s3.29 millones: cómo comprar

La compañía concretó de manera exitosa su colocación de deuda a 36 meses y el dinero recaudado será utilizado para compra de equipos de alta tecnología

La compañía Georgalos concretó con éxito la primera colocación de Obligaciones Negociables (ON) vinculadas al valor del dólar por u$s 3.229.080 en el mercado de capitales argentino.

Estos títulos de la firma tienen un plazo de 36 meses y una sobresuscripción que duplicó el monto máximo de la emisión, según informó la compañía a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

"El plan del grupo es utilizar estos fondos para inversiones en activos físicos y bienes de capital situados en el país incluyendo compra de equipos de alta tecnología para sus plantas de Río Segundo (Córdoba) y Luján (Buenos Aires), refinanciación de pasivos e integración de capital de trabajo en el país", precisó Georgalos en la nota enviada a la dependencia oficial.

La emisión fue organizada, colocada y garantizada por Banco Comafi y Banco Supervielle, se hizo bajo el régimen de oferta pública para pequeñas y medianas empresas de la CNV.

Expertos resaltan que las ON presentan el atractivo de ser riesgo privado y no riesgo público

Cómo se adquieren las Obligaciones Negociables

Las obligaciones negociables son instrumentos que tiene el inversor y el ahorrista promedio -que cuenten con una cuenta comitente- a disposición para colocar su excedente de pesos y dólares y obtener una ganancia tras un tiempo determinado.

Estos títulos de deuda emitidos por privados, quienes necesitan fondos por diferentes motivos y salen al mercado a pedir prestado a través de estos papeles, tienen un cronograma prefijado para la devolución y ofrecen pagar un interés, fijo o variable, el cual también es informado previamente, para aumentar su atractivo.

En diálogo con iProUP, Karina Díaz, coordinadora del Laboratorio de Finanzas de UADE, comparó esta herramienta con un préstamo: "Cuando una persona pide un crédito hipotecario, por ejemplo, lo que hace es solicitar dinero.

Luego va a tener que devolver ese monto a la entidad que se lo dio, junto con un interés. En este caso ocurre lo mismo: el emisor de las obligaciones negociables le pide plata al inversor y luego le va a devolver el capital y le va a pagar un interés".

El economista y director de EPyCA Consultores, Martín Kalos, explicó a este medio que dentro de los instrumentos menos tradicionales para invertir, sobresalen las ON, pero pone el foco en la capacidad que tenga el ahorrista para tolerar el riesgo que supone toda operación de este tipo.

"El mercado de las Obligaciones Negociables tiene muchas opciones, y si la persona que quiere invertir en él confía en las capacidades de esas empresas en repagar, efectivamente se está ante un buen negocio en general. O al menos se prevé que lo sea", agregó.

Ante los riesgos que puede implicar esta herramienta, el economista Agustín Monteverde, titular de Monteverde & Asociados, destacó que esta herramienta ganó en atractivo ante "las pocas alternativas de inversión que hay en la Argentina" y valoró que "presentan el atractivo de ser riesgo privado y no riesgo público".

Lo que debe tener en cuenta el ahorrista al momento de estudiarlas es la calificación de riesgo, la liquidez y la situación de la compañía.

Cuidados antes de comprar

No siempre hay alguien dispuesto a ofertar por ellas, si el papel no es atractivo. Punto no menor si se necesita liquidez y se busca desprenderse de él rápido.

Mauro Mazza, portfolio manager de Bull Market, agregó que con las ON se realiza un procedimiento similar al que se hace con las acciones o Cedears: "Se negocian como cualquier otro instrumento por mercado secundario".

"Lo único que debe hacer el cliente es averiguar el símbolo de cotización. Esto se puede consultar en Bolsas y Valores Argentinos (BYMA) y luego en el buscador BOLSAR, donde copian el ticket y les aparece el resumen técnico del bono", sintetizó.

Cabe destacar que en esa descripción el inversor puede conocer en qué moneda fue emitida originalmente la ON, cuánto paga de cupón, y de a cuántos nominales se negocian, entre otras características.

Las ON son una de las herramientas favoritas de los inversores y premian con altos intereses.

Al ser consultado por la demanda que tiene este tipo de instrumento por parte de los ahorristas, el especialista de Bull Market reveló que se encuentra en niveles récord, "porque las empresas no reestructuran con quitas de capital o licuaciones masivas como hace el soberano. Por ejemplo, YPF ofrece hasta pagos en efectivo por sus canjes, sin quita de capital y con ONs respaldadas en exportaciones".

Asimismo, el experto agregó que el amplio abanico de ON, será el reemplazo por naturaleza a las inversiones realizadas por los argentinos en deuda soberana, herramienta que cosechó, a lo largo de los años, reestructuraciones y defaults.