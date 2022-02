Cripto en 1 minuto: conocé qué son las shitcoins y cómo detectarlas para no perder todas tus criptomonedas

Estas "monedas de porquería" pueden ofrecer ganancias muy rápidas, pero también se desinflan en segundos. Las claves para no caer en la trampa

En el mundo cripto están las altcoins, es decir, aquellas monedas que no son bitcoin, pero tienen cierto valor en la comunidad porque resuelven una problemática u ofrecen un nuevo servicio. Una de ellas es Ethereum que, a partir de todo el desarrollo que propone, puede considerarse una "divisa alternativa", aunque ahora brilla con luz propia.

Dentro de la infinidad de divisas que componen los principales paneles cripto, existen las shitcoins (que podrían traducirse como "monedas de porquería"), es decir, aquellas que no tienen ningún valor agregado, pero cuya valuación se mueve debido a la "especulación pura" y puede servir para ganar fortuna o perder toda la inversión. Sin matices.

En el siguiente video se explica qué son las shitcoins, cómo detectar una para evitar caer en una estafa:

Qué son

Maximiliano Hinz, Latam Operations Director de Binance, afirmó a iProUP que "shitcoins es un nombre peyorativo que se le da a las criptomonedas que tienen proyectos que no parecen muy respaldados de entrada, es decir, monedas de alto nivel especulativo".

"A nivel tecnológico, pueden ser igual de buenas que otras establecidas o un contrato inteligente modelo emitido en cinco minutos. El abanico es tan amplio como la cantidad de monedas existentes", comenta el ejecutivo.

Pablo Sabbatella, emprendedor tecnológico y moderador de la ONG Bitcoin Argentina, las define como activos "que no tienen un valor, entendido como un proyecto real detrás, un equipo fuerte y sólido, una comunidad y un objetivo".

"Son monedas que salen y los usuarios generalmente las compran simplemente porque suben de precio, no porque tengan un proyecto real", completa. Si un inversor las adquiere por un dólar y se aprecian al doble o más, esto llama la atención e incentiva a los principiantes a ingresar al ecosistema cripto.

Pero este tipo inversiones no es para cualquiera. Los expertos recomiendan destinar no más del 10% del portafolio a las "shitcoins", ya que se trata de activos de alto riesgo.

En este sentido, Ramiro Gonzalvez, asesor financiero, asegura a iProUP que el mayor riesgo de esta apuesta es que puede perderse todo el capital invertido, ya que podrían llegar a valer cero.

Antes de invertir hay que informarse: cuál es el equipo detrás, qué problema soluciona y cómo lo hace

Relaciona esta inversión con la crisis "puntocom" del 2001, en la que "hubo una fiebre por Internet y por todas las empresas relacionadas con la red: salían a cotizar en bolsa pero nadie sabía lo que eran o si realmente había una compañía detrás. "A veces terminaba siendo un galpón vacío. Pero la gente, por la fiebre misma de comprar acciones de firmas de Internet, pagaba cualquier cosa".

Existen ciertos recaudos que deben tomarse antes de adquirir estas monedas digitales, deben cumplir una serie de requisitos:

El equipo detrás del proyecto debe dar la cara : tiene que haber un responsable

: tiene que haber un responsable La criptomoneda debe tener redes sociales (Reddit, Twitter, Youtube, Discord, Telegram) para comunicarse con la comunidad

(Reddit, Twitter, Youtube, Discord, Telegram) para comunicarse con la comunidad Tiene que ofrecer una página web oficial en la que pueda leerse el "White Paper" (documento que especifica objetivos del proyecto, punto de partida y el plan)

Jeff Bezos, dueño de Amazon y poseedor de la mayor fortuna en el planeta, afirma que "decide sus inversiones en función de si van a cambiar la vida de las personas". Esto conduce a otros aspectos a considerar antes de un desembolso: ¿aporta valor al ecosistema? ¿qué problema viene a resolver? Estas son preguntas que los profesionales se plantean antes de apostar por un proyecto.

A su vez, Hinz resalta que el inconveniente más grande que se puede presentar al invertir en estas criptomonedas es la falta de liquidez futura: "Uno puede invertir en una shitcoin y a futuro ese proyecto puede dejar de tener liquidez, perdiendo la posibilidad de volver atrás en la operación. Básicamente, puede perder todo lo invertido".

Goncalvez agrega que se debe saber a qué se está apostando, conocer el trasfondo del proyecto y analizar si puede ser rentable o no.

Los expertos recomiendan no destinar más del 10% del portfolio cripto a las shitcoins en una estrategia de corto plazo

"No le recomendaría a nadie que lo haga con plata que haya trabajado para ganar, porque perderla rápido. Lo mejor es hacerlo con ganancias que no le moleste perder. Estudiar más sobre las cripto y qué hay detrás de cada proyecto es imprescindible: no hay que comprar por comprar", asegura.

Dónde encontrarlas

Una vez tomados los recaudos necesarios para llevar a cabo la compra, existen diversos sitios webs donde pueden encontrarse estas criptomonedas e información sobre las mismas:

CoinMarketCap: detalla, entre otras cosas, la capitalización de la cripto, la participación que tiene en el mercado y noticias sobre nuevos activos

detalla, entre otras cosas, la capitalización de la cripto, la participación que tiene en el mercado y noticias sobre nuevos activos Exchanges centralizados: CoinBase y Binance permiten comprar

CoinBase y Binance permiten comprar Exchanges descentralizados: PanCakeSwap y Uniswap son otras plataformas para intercambiar activos

PanCakeSwap y Uniswap son otras plataformas para intercambiar activos BscScan: permite acceder al "ID" de la moneda digital en cuestión, dato que es relevante para encontrar información en otros sitios

permite acceder al "ID" de la moneda digital en cuestión, dato que es relevante para encontrar información en otros sitios MetaMask es una billetera sin custodia (el usuario es dueño de sus claves) para comprar y almacenar tokens, ya que algunos al ser muy nuevos no están registrados en plataformas más grandes.

es una billetera sin custodia (el usuario es dueño de sus claves) para comprar y almacenar tokens, ya que algunos al ser muy nuevos no están registrados en plataformas más grandes. PoopCoin: ofrece una suerte de TradingView (gráficos de cotización) para las criptos

Sabbatella recomienda que al momento de decidir en qué moneda invertir, tener en cuenta no solamente el precio, sino también el valor que tiene la tecnología desarrollada. En este sentido, insiste en que "cada token tiene detrás un equipo de gente: hay que ver quiénes lo componen, su experiencia, qué objetivos plantean para el proyecto y si los cumplirán dentro de 2, 5 o 10 años".

"Hay que investigar si es escalable, si es una herramienta útil y si el equipo tiene la capacidad para alcanzar las metas. Comparar qué dijeron que iban a hacer con lo que hicieron efectivamente y comprobar qué tan activos se muestran ante las consultas de la gente", completa.

El experto además aconseja que, antes de apostar fuertemente por una de estas monedas, utilizar la plataforma que promueve y verificar "de primera mano" si realmente brinda algo nuevo y útil. "Lo hago siempre antes de invertir", remarca.