Dolarizarse desde Argentina invirtiendo en empresas del exterior fue la apuesta del año: ¿lo será también en 2021?

Los Cedear se llevaron todas las miradas en los últimos meses. ¿Podrán repetir la excelente performance el año que viene? Esto dicen expertos

Los Cedear han sido los activos "estrella" en los mercados de capitales locales durante 2020 y tienen una ponderación cada vez más importante en las carteras.

"Han quintuplicado el volumen operado en los últimos meses y, comparado con 2019, lo multiplicaron por 20", detalla a iProfesional Fernando Dirazar, especialista en mercado de capitales y director de Del Sur Capital Markets.

La clave de este éxito rotundo se debe a que la inversión en estas herramientas equivale a comprar dólares, pero en lugar de billetes, lo que se adquiere son acciones de empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos y en la de Argentina (como Apple, Amazon, Netflix, Disney, Mercadolibre y Coca-Cola).

A eso se suma el hecho de que, al haber tasas cero a nivel mundial, hay pocos activos que rindan en dólares en este momento. Eso impulsó el mercado de acciones y, dentro de ese espectro, a los Cedear.

Al alcance de bolsillos más chicos

"Son certificados de depósito de empresas que cotizan en la bolsa estadounidense que el inversor argentino puede comprar en pesos y en dólares y, de esa manera, puede invertir en empresas en Estados Unidos sin necesidad de tener una cuenta bancaria en el exterior", explica Dirazar.

Uno puede depositar, por ejemplo, $50.000 pesos en una sociedad de bolsa y con ese dinero comprar una cartera de cuatro o cinco CEDEARs sin problema, mientras que, "con ese dinero, en la bolsa del país del norte no se puede adquirir prácticamente nada".

"Así, el pequeño inversor argentino puede acceder a acciones en empresas de otros países y eso le permite no estar sujeto sólo al riesgo local y logra atomizar su riesgo. Pero, además, se trata de acciones de empresas que tienen crecimiento a nivel local muy fuerte, como Apple, Amazon y Facebook", agrega Matías Marsicano, productor bursátil registrado en la Comisión Nacional de Valores (CNV) y licenciado en Finanzas.

Los Cedear fueron una forma efectiva de dolarizar carteras, sin tener que comprar billetes

Un nivel de rentabilidad difícil de igualar

La cuestión es que, en lo que va de este año, los Cedear han tenido una rentabilidad superior al 200% en pesos y de cerca del 100% en dólares, si tomamos en cuenta una cartera compuesta por certificados de empresas como Apple, Amazon, Paypal, Facebook, Dsiney y Mercadolibre.

De este modo, dos variables influyen en el desempeño de los Cedear como inversión:

1. El valor de dólar, por un lado (si sube, los Cedear se ven beneficiados).

2. Y el desempeño de las empresas en las que el inversor adquiere las acciones.

En palabras de Marsicano, "los Cedear tienen una correlación con el dólar casi perfecta y, a la vez, lo que se compra es una acción".

De esa manera, la inversión se mueve según el tipo de cambio y según la oscilación que tenga las finanzas de la empresa. "Te da el plus de cubrirte contra el tipo de cambio y, además, te da ganancias en línea con los resultados de las compañías internacionales", señala.

En igual sentido, Dirazar cuenta que "este año fue un boom en la rentabilidad de estos activos porque la bolsa de Estados Unidos ha tenido resultados extraordinarios". Las tecnológicas subieron más del 80% en dólares desde enero de 2020 a la actualidad. Y, como ejemplo, señala que el CEDEAR de Mercadolibre, por ejemplo, subió un 350% en dólares este año. "Al pesificar lo obtenido, con todo lo que subió el contado con liqui en el año, la rentabilidad superó en 400%", asegura.

Es por eso, que, según su visión, son la mejor alternativa para dolarizar ahorros hoy en el país en un momento en el que no conviene comprar el cupo de US$ 200 que autoriza el gobierno. "Yo recomiendo comprar dólar MEP en la bolsa y armar una cartera de CEDEAR, que permiten generar una renta en dólares. Los dólares en el colchón no sirven para nada, así trabajan.

En lo que va de este año, los Cedear tuveiron una rentabilidad superior al 200% en pesos y de cerca del 100% en dólares

¿Qué va a pasar en 2021?

De cara al año que viene, ambos asesores bursátiles prevén que el éxito de los Cedear se mantendrá y seguirán siendo una buena alternativa para dolarizar carteras.

Marsicano advierte que, en caso que el tipo de cambio se estabilice, quizás la rentabilidad se reduzca un poco, pero prevé que "los CEDEAR van a seguir teniendo volumen y operatoria fluida en 2021, aunque va a haber que tener mucho cuidado en qué tipo de acciones se eligen para invertir porque vienen de un año de rendimientos muy altos".

En esta línea, aconseja apuntar a empresas que vienen un poco más rezagadas con respecto a otras, ya que seguramente van a empezar a retomar precio. "Lo lógico es que, a medida que vaya recuperando la economía, las empresas históricas empiecen a recuperar valor de cara a la vuelta de la normalidad", aclara.

Dirazar, aconseja, por su parte, el bajo valor del dólar en nuestro país para armar una cartera en dólares. Ya que prevé que la tendencia de la racha alcista de la bolsa de Estados Unidos va a durar en el tiempo.

"De cara a 2021, recomiendo aprovechar la baja del dólar y dolarizar los ahorros a través de los Cedear con empresas muy bien escogidas", señala. Y, según su criterio, estas serían firmas como Disney, Amazon, Netflix y Nike.

