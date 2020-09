Coleros digitales, otra vez en la mira: uno de cada cuatro compradores de dólares está "flojo de papeles" según el Gobierno

La información recorre los despachos oficiales pero -al menos por ahora- no hay una decisión tomada sobre posibles límites a la compra de divisas

Uno de cada cuatro compradores del cupo de u$s200 no tendría cómo justificar esa operación. Se trata de ahorristas prácticamente sin ingresos en "blanco", y sólo utilizan las cuentas bancarias para cargarles $20.000 pesos mensuales para comprar los dólares permitidos dentro del cepo.

Incluso hay hogares en los cuales ninguno de los dos miembros adultos de la familia tiene ingresos suficientes para ahorrar, y sin embargo compran u$s400 mensuales, que luego extraen de las cuentas.

La información recorre los despachos oficiales pero -al menos por ahora- no hay una decisión tomada sobre posibles límites a la compra de divisas.

En búsqueda de la solución

La cuestión está en debate en el seno del Gobierno y también en el Banco Central. Tras ese cimbronazo interno, el BCRA y el resto del Gobierno se alineó detrás de la idea del titular de Economía de que, con el éxito del canje de la deuda, habrá una mejora de las expectativas en el mercado financiero, que ayudaría a cerrar la brecha.

Es un tema que obsesiona a los expertos del mercado. "Con una brecha del 80%, la economía no puede operar", argumenta la economista Marina Dal Poggetto.

Uno de cada cuatro compradores del cupo de u$s200 no tendría cómo justificar esa operación

"Hay margen para achicar la brecha si el Gobierno da señales fiscales", asegura Dal Poggetto. "La intervención se justifica. Es necesario suturar la salida de divisas porque este ritmo de salida no se sostiene y, en algún momento, va a presionar sobre el tipo de cambio oficial", agrega.

Como pidió Guzmán, los funcionarios que venían reclamando cambios en la modalidad del dólar "ahorro", como Pesce o la vicejefa de Gabinete, Celicia Todesca, han cerrado filas con Guzmán para llevar "tranquilidad" a la economía.

Si se achica la brecha, efectivamente, se atenuarían considerablemente los incentivos de millones de argentinos que, todos los meses, les sacan las reservas al Banco Central para aprovechar la rentabilidad rápida que les permite la brecha cambiaria. A eso está jugado el Gobierno.

¿Cuál es la preocupación del BCRA?

La preocupación en el Banco Central y en las consultoras es la misma: la salida de divisas resulta insostenible. El BCRA no puede capturar las divisas que surgen del superávit comercial.

"Nosotros no vamos a devaluar. Que se lo saquen de la cabeza. No habrá un salto del tipo de cambio ni una aceleración de las mini devaluaciones diarias. No vamos a acelerar la inflación en un momento donde el país necesita recuperar la actividad perdida por la pandemia", aseveran desde el Central.

"No vamos a ser responsables de un mayor aumento de la pobreza", dicen.

El BCRA intentó quitarle fuerza a esta ola el mes pasado, cuando bloqueó miles de cuentas a los denominados "coleros digitales".

La preocupación en el Banco Central y en las consultoras es la misma: la salida de divisas resulta insostenible

Pero lo cierto es que en julio hubo casi cuatro millones de ahorristas que usaron el cupo de hasta u$s200 que permite mensualmente el Banco Central. En total se llevaron entre u$s700 y u$s750 millones, lo que da una idea de la fiebre dolarizadora de los argentinos. Agosto fue peor, y las ventas habrían llegado a los u$s900 millones. Un monto que seguramente será desbordado en este septiembre.

Se trata de un récord en la cantidad de ahorristas que compraron dólares en la "ventanilla" del Banco Central. Se trata de una cantidad que viene creciendo mes tras mes. Y que está provocando una constante sangría de reservas, que el Banco Central está urgido por cortar.