Bitcoin alcanzó los u$s 12.000: ¿por qué los especialistas aseguran que seguirá su tendencia alcista?

Qué fue lo que llevó a los traders a demostrar un sentimiento alcista a medida que BTC intenta convertir un nivel clave en soporte

El precio de Bitcoin (BTC) volvió a alcanzar los u$s 12,000 y los traders se están volviendo cada vez más optimistas de que el activo digital se mantendrá en este nivel clave.

En lo que va de 2020, BTC ha superado el nivel de los u$s 12,000 en cuatro oportunidades, todas desde el 2 de agosto, pero convertir el nivel de resistencia clave a soporte ha sido una tarea muy difícil.

Tres factores están impulsando el sentimiento alcista hacia Bitcoin a corto y mediano plazo entre los traders: los potenciales catalizadores son la devaluación del dólar estadounidense, la solidez del soporte de los u$s 10,000 y el fuerte repunte de Ether (ETH).

La tendencia alcista

De acuerdo con el trader de criptomonedas, Scott Melker, el dólar estadounidense está perdiendo su impulso, y esto se puede ver cuando el dólar cae de un canal de 10 años y demuestra un claro rechazo. Melker dijo:

"El dólar parece muerto, como llevo diciendo durante meses. Hubo una extraña euforia la semana pasada que estaba rebotando. Ahora la caída del canal de una década es clara. Debería rebotar para volver a probarlo en algún momento, pero no hay nada alcista. Bueno para BTC", señaló.

Muchos analistas interpretan la devaluación del dólar como algo positivo para Bitcoin porque los activos alternativos de reserva de valor tienen un precio en dólares.

Durante los últimos meses, el dólar ha perdido mucho terreno frente a otras monedas de reserva. Casualmente, el oro y Bitcoin han registrado fuertes movimientos ascendentes desde mediados de abril.

La solidez del nivel de soporte de los u$s 10,000 del precio de Bitcoin aumenta las posibilidades de un movimiento ascendente más acentuado, es importante tener en cuenta que este es el período más prolongado en el que Bitcoin se ha mantenido por encima de los u$s 10,000 desde que alcanzó su máximo histórico en 2017.

Pero además, Eric Thies, un analista técnico de criptomonedas, insinuó que Bitcoin podría no volver a caer nunca más por debajo de los u$s 10.000.

"Es posible que nunca volvamos a ver a #bitcoin por debajo de los u$s 10,000. Las Alts también llegarán hasta la luna. ¿Obtuviste la mayor cantidad que pudiste, mientras pudiste?. ¿O dejaste que la negatividad + el escepticismo del mercado bajista de criptomonedas te bloqueara de una inversión increíble?", afirmó Thies.

Basándose en la reciente tendencia del precio de Bitcoin, los analistas de Cryptowatch esperan ver que BTC alcance múltiples nuevos máximos históricos para noviembre.

"Bitcoin sigue muy bien el modelo Stock to Flow (S2F) de PlanB. Suponiendo que un 10% de monedas están perdidas, los pronósticos de BTC incluyen nuevos máximos históricos para mediados de noviembre y - 27,000 para fin de año", afirmaron analistas investigadores.

Un escenario alternativo

Otro escenario para Bitcoin a corto plazo es un período de consolidación lateral similar a los que hemos visto en años anteriores.

BTC generalmente permanece estancado durante todo septiembre hasta principios de noviembre y así lo ha desmotado desde 2016. Según ese patrón histórico, existe la posibilidad de que el precio de BTC oscile entre los u$s 10,000 y u$s 14,000.

Por otro lado, Cathy Wood, CEO de Ark Invest, dijo que: "podríamos permanecer en un nuevo rango de comercio, sólo a un nivel un poco más alto que el reciente de 6 a 10". Además, agregó: "Tal vez estemos en el rango entre los u$s 10,000 y 13,000. En todo caso, una ruptura".

Una fase de consolidación por encima del soporte de los u$s 10,000 sería ideal para Bitcoin, ya que fortalecería la base para el próximo gran movimiento ascendente.

Un resultado aún más alentador implicaría que BTC convierta el rango entre los u$s 12,000 y u$s 12,400 en soporte y luego consolidarse por encima de los u$s 12,000, esto prepararía al activo digital para un fuerte movimiento desde los u$s 13,000 hasta los u$s 14,000.