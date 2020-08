Facebook Financial: todo lo que tenés que saber sobre la nueva apuesta "fintech" de la red social

En los últimos dos años, cambió la marca de Instagram y WhatsApp para que la gente sepa que son de Facebook y Zuckerberg, anunció planes de integración

Conocido internamente como F2, abreviatura de Facebook Financial, el equipo ejecutará todos los proyectos de pagos, incluido Facebook Pay, la función de pagos universales de la compañía que planea desplegar dentro de todas sus aplicaciones.

No obstante, David Marcus continuará ejecutando Novi, la división que está desarrollando una billetera digital que contendrá la criptomoneda Libra. También estará involucrado en los esfuerzos de pagos de WhatsApp en países como India y Brasil.

Facebook contrató al ex director ejecutivo de Upwork Inc. Stephane Kasriel para el cargo de vicepresidente de pagos bajo Marcus. Este es el último paso en un esfuerzo de toda la empresa para acercar los productos y aplicaciones individuales de Facebook.

En los últimos dos años, cambió la marca de Instagram y WhatsApp para que la gente sepa que son propiedad de Facebook y el director ejecutivo, Mark Zuckerberg, anunció planes para integrar todos los servicios de mensajería de la empresa.

"Tenemos muchas iniciativas comerciales en Facebook", afirmó Marcus. "Parece ser lo correcto para racionalizar la estrategia a nivel de empresa en todo lo relacionado con los pagos", agregó.

Nuevas formas de comprar

Creen que si los usuarios pueden realizar compras en Instagram, Messenger y WhatsApp, la publicidad de Facebook será más valiosa y los usuarios pasarán más tiempo dentro de las aplicaciones de la empresa.

Marcus tiene experiencia en los pagos y es un ejecutivo de confianza dentro de la empresa. Se unió a Facebook en 2014 luego de ser presidente de PayPal Holdings Inc., y dirigió Facebook Messenger durante cuatro años antes de hacerse cargo de Libra.

Ejecutivo de confianza

Una prioridad será que se ejecuten pagos dentro de WhatsApp en India y Brasil. La compañía ha invertido mucho para hacer de WhatsApp un destino para el comercio en esos mercados, pero la regulación ha estancado sus esfuerzos de pagos en ambos países.

Marcus ha estado trabajando recientemente para que Libra despegue como una criptomoneda para pagos transfronterizos. Eso ha requerido negociaciones con los reguladores y la experiencia podría ayudar con otras iniciativas de pagos de Facebook.

Además dijo que: "es útil tener experiencia específica en la regulación de servicios financieros para desarrollar las cosas de la manera correcta desde el principio"

"En el mundo de los servicios financieros es muy diferente al de las empresas de tecnología tradicionales que no están reguladas", concluyó Marcus.

No obstante, meses atrás Marcus, aseguró que no ve a Bitcoin como una forma de moneda, ya que cree que es oro digital, por lo que no despertó tanto temor de los reguladores.

"En realidad no es un gran medio de intercambio debido a su volatilidad", señaló el directivo en Deal Book Conference, una encuentro organizado por el diario estadounidense The New York Times.

De esta forma, Marcus considera al Bitcoin como oro digital porque puede conservarlo como una inversión al igual que hacen las personas con ese mineral, pero su volatilidad significa que no es la mejor opción para las personas que necesitan enviar remesas a través de las fronteras.

Añadió que una razón clave por la cual Bitcoin no ha sido regulado fuera de existencia es porque no se percibe como un medio de intercambio.