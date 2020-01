Anticipo: todas las funciones que va a sumar el cheque electrónico y cómo vas a poder usar el multicheque

Con el depósito, la emisión y el endoso ya implementados, los bancos infresan en "fase II" del Central y se esperan novedades en las próximas semanas

En la transformación digital de los medios de pago, la reinvención del cheque en su versión electrónica, el e-cheq, es seguramente una de las más complejas y revolucionarias. Es que reemplazar la famosa chequera física implica una readecuación a nivel sistémico que está minuciosamente pautada.

Con el depósito, la emisión y el endoso ya implementados, los bancos están entrando en la llamada "fase II" de la hoja de ruta trazada por el Banco Central y que estipula algunas novedades para las próximas semanas.



Una de ellas es el multicheque, un instrumento que, bajo un mismo código de identificación (ID) podrá fraccionarse en varios por montos menores.

Esta segunda etapa también incluye en el cronograma funcionalidades (que primero serán opcionales y luego obligatorias) que prometen extender el uso de esta herramienta y generar volumen creciente: la emisión de cheques no a la orden, la cesión de derechos y el aval, es decir, la garantía para cheques Pyme.

Los no a la orden (que no pueden endosarse) son claves para incorporar a grandes compañías que suelen preferirlos para el pago a proveedores, explican a iProUP en el mercado.

Y, en paralelo, muchas entidades ya están trabajando en la versión para celulares de las funcionalidades vigentes del e-cheq ahora que la autoridad monetaria determinó que queda a criterio de cada una avanzar o no con ese desarrollo.

"Se acordó que todos los bancos lanzarán en forma conjunta el multicheque, que es un cheque que se puede dividir. Por ejemplo, una empresa tiene un cheque por $100.000 para un proveedor, pero a ese proveedor no le conviene descontarlo todo, entonces se podrán emitir 10 de 10.000, todos en un mismo acto y se van a mover en bloque bajo un ID agrupador. En caso de requerirlo, va a ser posible endosarlos todos a un tercero o depositarlos todos", explica a iProUP Javier Ávalos, jefe producto de Comercio Exterior y Cash Management del Comafi.

El ejecutivo, además, revela: "Nos fuimos reuniendo con el Banco Central de cara a la fase II, aún no oficializada. Se determinó que determinadas funcionalidades no iban a tener tanta utilidad así que quedaron a discreción de cada entidad, según la oportunidad de negocio y demanda del cliente".

"Se va a trabajar en el cheque no a la orden y la cesión electrónica, que es la posibilidad de transmitir la titularidad", apunta Ávalos. Y añade: "Es un gran cambio porque estamos llevando a una lógica de sistemas a una operatoria manual".

El directivo remarca: "También se incorpora la orden de no pagar, por ejemplo, en caso de robo, si bien la probabilidad es baja tratándose de un e-cheq, ya que estaríamos hablando de fraude informático". Y aclara que para llegar a esta funcionalidad, COELSA, la cámara electrónica de compensación, "debe hacer los desarrollos previos necesarios".

Es que uno de los atributos del e-cheq es que no hay chances de falsificación y resulta posible realizar un seguimiento –"trackear", como se dice en la jerga– a cada uno de los endosantes a medida que pasa de mano en mano. Además, no hay rechazos por errores de confección, bastantes comunes en la metodología tradicional, ya que los sistemas están preparados para que el e-cheq no pueda ser enviado si algo está mal.

"Con el cheque no a la orden veremos mayor volumen porque va a permitir sumarse a empresas grandes que lo utilizan para el pago a proveedores. Los bancos están recibiendo cada vez más consultas y también existe mucho interés por mover en lotes con el multicheque. Hoy las empresas están acostumbradas a entregar la versión física por ventanilla y deben cambiar sus procesos. Cuando se puedan avalar, el mercado crecerá aún mucho más", advierte.

Cambio de cultura

Alejandro Ansaldo, jefe de producto de ICBC, le explica a iProUP que "hay un cronograma de implementación que sigue corriendo y vamos incorporando funcionalidades a medida que se van habilitando".

"Al principio, sólo existía la obligación de recibir cheques electrónicos. Lo que ocurre es que COELSA tiene que ir haciendo las adecuaciones necesarias para soportar esas nuevas funcionalidades que se van sumando", confía Ansaldo.

"En esta instancia, por ejemplo, añadiremos el cheque no a la orden, que posee una cláusula que te obliga a depositarlo en tu cuenta y no podés transmitirlo a un tercero. Muchas compañías, por una política de riesgo, se manejan con esta modalidad en lugar de los endosables, que ya existen en versión electrónica, con lo cual va a ayudar mucho a traccionar volumen y aumentar su aceptación", comenta.

Ansaldo asegura que "el e-cheq es el mejor producto electrónico de la nueva era, con una planificación muy bien pensada de los futuros desarrollos. De a poco, la cultura de las empresas va mutando y van ellas también adecuando sus propios sistemas".

"Hay que tener en cuenta que hubo que adaptar todo el andamiaje legal para que esto fuera posible. Es un medio de pago que tenemos que potenciar entre todos. Pronto vamos a empezar a ver más publicidades de las entidades", anticipa.

El directivo del ICBC asegura: "Ahora acaba de habilitarse la versión mobile en la que ya estamos trabajando". Y subraya: "La idea es que desde la app puedas hacer todo desde depositarlo hasta endosarlo".

En la actualidad, los bancos que ofrecen una de las siguientes prestaciones:

1) Solo recepción de depósitos: en la fase II deberán añadir el endoso y la orden de no pagar

2) Servicio completo: depósito, emisión y endoso. En la segunda etapa, añadirán emisión no a la orden, aval, multicheque y cesión electrónica de derechos

La fecha de implementación obligatoria para todo el sistema será fines de junio. Para las siguientes fases se prevé el cobro o presentación por ventanilla, entre otras. En cuanto a la banca móvil, el BCRA estableció que cada entidad tiene la opción de decidir qué canal utilizar.

Tomando impulso

Roberto Lopresti, Product Owner del squad de cheques del Galicia, revela a iProUP que el banco ha tenido una "muy buena recepción", con "2.700 clientes que emitieron 19.000 cheques electrónicos por un total de $3.000 millones".

"El comportamiento es muy positivo. Cada mes se van incorporando empresas que operan no sólo en la emisión sino también en el depósito. Esperamos que cada vez más bancos se adhieran a la emisión con el fin de obtener el escalamiento necesario para llegar al cliente", completa.

"Las empresas están esperando los cheques 'no a la orden', ya que los eligen por sobre los 'a la orden'. Esperamos que, para fines de marzo, cuando esté disponible esta nueva funcionalidad, muchas firmas puedan sumarse a emitir estos instrumentos con nosotros para beneficiarse con el ahorro de costos, comodidad y agilidad", sostiene.

Lopresti remarca que de esta modalidad de cheques "también dará lugar a una nueva funcionalidad: la cesión electrónica, permitiendo así la similitud con las modalidades que hoy posee el cheque físico".



Sobre el multicheque, asegura: "Es otra nueva modalidad que le permitirá a los clientes emitir varios cheques vinculados al mismo monto. Esto hará que la operatoria de gestionar valores de alto monto sea más sencilla, al permitir la emisión de varios cheques por importes más pequeños, que sean fácilmente endosables".

"A su vez, ya tenemos disponible la funcionalidad de Emisión Múltiple, la cual permite emitir hasta 25 cheques a la vez, con diferentes montos, fechas de pago y beneficiario", informa.

Están trabajando, asegura, para poder incorporarlo a su solución de "Pago Masivos" para que el beneficiario tenga una experiencia diferenciadora, al no tener que depender de una sucursal y sus horarios.

"Será una alternativa más eficiente al "Pago a Proveedores" con cheques físicos que hoy día se ofrece en el mercado", advierte Lopresti. Agrega que el Galicia está desarrollando esta funcionalidad en la app para que la operatoria sea aún más simple y ágil.