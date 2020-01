Fintech, en un año de grandes cambios: este es el panorama de la industria para 2020



El mercado de las finanzas y los servicios bancarios ha evolucionado de una forma profunda en el transcurso de unos pocos años. Las instituciones más tradicionales no solo aceptan, sino que buscan la presencia de plataformas más novedosas. Si bien proyectos como Libra no han tenido la aceptación buscada, las criptomonedas son ya un recurso bien establecido en la industria internacional. Pero no hay mayor ejemplo de este cambio que el poder de las Fintech.

Las tecnologías financieras y las startups que se dedican a ellas han crecido en aceptación, número y tamaño en todo el mundo. De acuerdo con Fotunly, su entrada es tan fuerte en los servicios bancarios que el 88 por ciento de las empresas tradicionales temen ser desplazadas en los próximos cinco años.

Según Statista, se espera que el crecimiento del sector, a lo largo de todos sus segmentos, se mantenga a doble dígito porcentual anual al menos hasta 2021.

Con este contexto, hay varias perspectivas positivas para esta industria para el 2020. Para finales del año, deberían contarse más de cuatro mil 123 millones de usuarios en todo el mundo, en especial dentro de pagos digitales, su segmento más grande.

Deloitte apuntaba desde 2018 que la inversión en Fintech todavía era robusta, con la perspectiva a incrementarse en el futuro próximo. Según Finances Online, debería valer 26.5 billones de dólares para 2022.

También se pueden identificar tendencias claras para las Fintech en el futuro próximo. Según Finances Online, China e India están a la cabeza en el uso de los servicios de estas empresas. Así que en 2020, la región de Asia podría ser la más provechosa para la industria.

Asimismo, se espera que tengan una rápida adopción de los sistemas de Inteligencia Artificial (IA). Esto, con el objetivo de hacer aún más eficientes sus operaciones de negocio. Pero eso no es todo.

Forbes apunta que cada vez más compañías de tecnología querrán unirse a instituciones de la banca para ofrecer una versión digital de sus servicios, como hizo Apple con Goldman Sachs. Por su parte, PWC espera que la economía compartida empiece a integrarse todavía más con las Fintech para reducir el número de intermediarios.