La entidad financiera estatal logró un margen operativo de $521.400 millones y un resultado trimestral positivo de $82.900 millones

El Banco Nación anunció el alcance de un superávit financiero en los primeros nueve meses de 2025, impulsado por una política de reducción de gastos operativos, que incluyó una disminución de su personal y una reorganización de su red de sucursales.

Según el informe oficial, la entidad logró un margen operativo de $521.400 millones y un resultado trimestral positivo de $82.900 millones.

Además, el margen de cobertura, que mide la relación entre los gastos administrativos y los ingresos operativos, se ubicó en 60,3%, cifra que el directorio consideró un indicador de mayor eficiencia.

En ese marco, el banco redujo su plantel de empleados en 2.000, con lo que alcanzó un nivel similar al de hace quince años.

Además, implementó una reorganización de su red comercial, que pasó de 769 sucursales en diciembre de 2024 a 652 en la actualidad.

Desde la entidad detallaron que los cierres responden a distintos factores como la presión de los tributos locales en algunos distritos y la necesidad de eliminar superposiciones en el contexto de la digitalización.

Banco Nación, con 2.000 empleados menos y superávit financiero

Entre los casos más relevantes se encuentran las sucursales de La Matanza y Ramos Mejía, clausuradas a comienzos de año debido a las altas tasas municipales. Según estimaciones del banco, los ahorros derivados de estas medidas alcanzan los $139 millones mensuales.

Estas acciones forman parte del Plan Estratégico 2024-2027, que busca recuperar los niveles de eficiencia y tamaño operativo de 2015.

"El Banco Nación retoma el impulso al crédito privado, a favor de las familias y las pymes, tras la consolidación de las políticas de solvencia fiscal y desinflación del Gobierno", indicó Daniel Tillard, el presidente de la entidad.

A pesar del ajuste, el Nación detalló que incrementó su participación de mercado: los préstamos al sector privado crecieron 17,2% en el período y los depósitos, 15,9%, mientras que la cartera irregular se mantiene en 2,1%.

Desde la dirección enfatizaron que el cambio de figura legal es necesario para mejorar la competitividad y operar con mayor flexibilidad en el mercado financiero.

"La estructura autárquica es adecuada para proveer bienes públicos, pero no para competir en el negocio financiero global", indicaron fuentes del directorio.