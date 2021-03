No todo es Mercado Libre: conocé otra de las empresas en la que todos quieren trabajar

La firma ADP comenzó el año con un logro importante. En su primer año de participación en la certificación impulsada por Great Place to Work (GPTW), la compañía ya fue certificada como una de las mejores empresas para trabajar en Chile, Argentina y Perú.

El programa de certificación GPTW se realizó el año pasado y se aplicó a través de una herramienta de investigación online, con diagnóstico, medición del clima organizacional y percepción de los colaboradores en relación con la empresa.

El resultado atribuyó a ADP, en cada país, un alto índice de confianza, con porcentajes más altos que la media estándar.

