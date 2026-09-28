Cocos ya comenzó la carrera y recibió su licencia bancaria hace unas semanas. Lo siguió Revolut el jueves. Mercado Pago aguarda el OK del Banco Central. No son novedades inconexas.

Se trata de un power trio que orquestará otra era en la industria local: la de las superapps, capaces de resolver todas las necesidades financieras.

Mercado Pago, Cocos y Revolut, en la carrera de las superapps

La tendencia comenzó en 2023, cuando el BCRA aprobó a Ualá la compra de Wilobank. Ahora, hay tres nuevos contendientes que aprovecharán la licencia bancaria, que ofrece ventajas vedadas a las fintech:

Cuentas sueldo : evitan la fricción de salir a buscar clientes cada mes y reducen el costo de adquirir usuarios

Intermediación financiera: usar depósitos de unos clientes para prestar a otros, con mejores tasas al no fondearse en la Bolsa

Plazos fijos, cuentas bancarias para dólar oficial y otros servicios

Pero las tres nuevas superapps tienen sus propios planes.

1. Fortalezas y debilidades de Mercado Pago

Tiene el ecosistema más sólido: 25 millones de usuarios, superando la suma de cajas de ahorro y cuentas corrientes de los bancos locales. Pero hay más.

Diego Kupferberg, experto en negocios digitales, asegura que "parte con una ventaja enorme: base masiva, presencia en el interior, llegada a comercios con QR y Point, y data transaccional de Mercado Libre para dar crédito".

Las claves de las 'superapps' financieras que empiezan a jugar en Argentina

En tanto, Christian Balatti, consultor fintech y fundador de EsXAI, señala su debilidad: "Muchos todavía lo ven como billetera y no como banco. Además, pasar a ser banco le suma costos regulatorios y la presión de sostener tasas de crédito que hoy son criticadas".

"El desafío será convertir sus usuarios en clientes bancarios principales, que cobren allí el sueldo, mantengan depósitos y contraten crédito, inversiones y otros productos", indica Francisco Chaves del Valle, consultor fintech y docente del ITBA.

2. Fortalezas y debilidades de Cocos

Cocos superó los 2 millones de usuarios, con dos cuestiones muy valoradas: el mejor perfil de riesgo y poder adquisitivo. Para Chaves del Valle, "parte del extremo contrario: ahorro e inversión. Ya adquirió Banco Voii e integrará progresivamente inversión, ahorro, pagos y financiación en una misma plataforma. Voii aporta depósitos, plazos fijos, transferencias y pagos y API Banking".

Kupferberg remarca que "su debilidad es la escala: todavía no tiene un balance ni una oferta de crédito masivo para competir de igual a igual como app principal".

Balatti remarca su principal reto: "Pasar de billetera a banco sin perder velocidad ni agilidad. Tiene al usuario inversor de mayor ticket y, con Voii, suma el pasivo transaccional. Su riesgo es quedar pegado como 'la app para invertir'".

3. Fortalezas y debilidades de Revolut

El banco digital más importante de Europa, con una valuación de u$s115.000 M e intenciones de salir a la Bolsa, informó 150.000 argentinos en lista de espera y 80 millones en el mundo.

Balatti remarca que "trae marca global y multimoneda nativo, y es novedad aspiracional", pero su debilidad radica en que "deberá ganar 'neoprincipalidad' con el sueldo y el QR del almacén (recurrencia), no con viajes al exterior".

"Su desafío es arrancar casi de cero en base local y adaptarse a particularidades muy argentinas, como cuotas sin interés, acreditación de haberes y dinámica cambiaria", suma Kupferberg.

Mercado Pago, Revolut y Cocos van por bancos y fintech

Las tres superapps encienden señales de alerta por igual en bancos y fintech. Para Balatti, el negocio bancario más expuesto es el retail transaccional "cuenta sueldo, débito, plazo fijo y crédito de consumo chico. Es donde tiene el mayor costo por cliente y peor experiencia".

"Detrás de eso –añade Kupferberg– está lo que realmente duele: el fondeo barato de los saldos a la vista. Si el sueldo se va a una superapp, el banco pierde la relación y la plata que le cuesta cero".

Chaves del Valle asegura que estarán menos amenazadas en "áreas como banca corporativa compleja, comercio exterior empresarial, grandes créditos comerciales, mercado de capitales institucional y relationship banking corporativo".

El peor golpe lo recibirán las fintech, especialmente las que solo ofrecen commodities, como cuenta remunerada, pagos, tarjeta prepaga, compraventa de dólar y e inversiones básicas, según Chaves. El fundador de EsXAI añade que "sobrevivirán las que tengan fondeo o nicho. En el medio no hay espacio. No es casual la maniobra defensiva de Personal Pay y Banco Macro".

Por eso, Kupferberg adelanta que "vendrá un proceso de consolidación: fusiones, compras y fintech que pivoteen hacia B2B, infraestructura o nichos, como pymes, agro o crédito especializado. Ahí sí hay futuro, porque las superapps no entran sólidas en todos los verticales".

Cómo será la nueva banca argentina

Hay una tendencia que las superapp aprovecharán para dominar el mercado: la IA, con MODO que ya prueba compras agénticas o la banca conversacional de Mercado Pago con MAGO.

"Hoy, la IA en banca es un FAQ mejor redactado. El salto llega cuando deje de responder y empiece a ejecutar: rebalancear, renegociar deuda, mover el sueldo al instrumento que más rinde, pagar de manera autónoma, etc", señala Balatti.

Desea que "Revolut sea disruptivo con Revolut Air y que alguien se anime a una banca 100% conversacional, en la línea de Macro Chat, o pensada para agentes como Nuez.app". Además del comercio agéntico, Kupferberg divisa:

" Un CFO (gerente de Finanzas) personal proactivo que te avisa antes de que te quedes sin plata y mueve excedentes a instrumentos con rendimiento"

"Crédito conversacional, con scoring en tiempo real"

En esta línea, Chaves del Valle anticipa una segunda etapa de la IA, protagonizada por "productos financieros dinámicos":

" Un 'crédito' sin monto ni plazo prefijados: la IA optimiza cuánto financiar según flujo de fondos"

"Inversiones que redistribuyan liquidez bajo reglas autorizadas"

Lo más disruptivo, asegura, será "el cambio de producto centrado en la banca a centrado en la intención del usuario". Y ejemplifica: "Decirle a la IA 'Quiero comprar un auto' y que la superapp construya detrás la combinación de ahorro, venta de activos, financiación, seguro y pago". A las entidades con este nivel de hiperpersonalización Balatti los define como "ultrabancos".

La batalla ya comenzó e inquieta a bancos y billeteras. El temor no es infundado: la ley primera de una superapp financiera es que no exista otra app en la mente del usuario para usar su dinero.