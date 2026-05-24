Un análisis detectó que parte relevante del suministro de Bitcoin podría quedar comprometido frente a posibles ataques cuánticos. A continuación

La posibilidad de que computadoras cuánticas alcancen niveles avanzados de capacidad reabrió una discusión histórica sobre la seguridad futura de Bitcoin dentro del ecosistema global de criptomonedas.

Un informe publicado por la firma de análisis blockchain Glassnode advirtió que más de seis millones de Bitcoin ya podrían quedar expuestos frente a determinados escenarios tecnológicos futuros.

El problema que aparece desde las bases de Bitcoin

La investigación determinó que unas 6,04 millones de monedas, equivalentes al 30,2% del suministro emitido, presentan exposición potencial y actualmente están valuadas en más de u$s469.000 millones.

Mientras tanto, los restantes 13,99 millones de BTC no muestran exposición pública de claves criptográficas y permanecen fuera de potenciales riesgos vinculados con futuros avances cuánticos.

La base del problema se encuentra en la arquitectura criptográfica que sostiene Bitcoin, donde cada moneda depende de una clave privada vinculada a una clave pública registrada en la blockchain bajo ciertas condiciones.

El riesgo teórico aparece con el desarrollo de una computadora cuántica suficientemente potente, capaz de ejecutar el algoritmo de Shor para derivar claves privadas a partir de información pública disponible.

En ese escenario, cualquier activo digital cuya clave pública ya haya sido revelada en la cadena de bloques podría volverse vulnerable sin necesidad de realizar nuevas transacciones que expongan información adicional.

Un error silencioso que puede abrir nuevas vulnerabilidades

Glassnode dividió las monedas expuestas dentro de categorías diferenciadas para comprender mejor qué tipo de riesgos existen actualmente sobre distintas porciones del suministro emitido total de Bitcoin.

La denominada exposición estructural representa aproximadamente 1,92 millones de BTC, equivalentes al 9,6% del suministro emitido y asociados principalmente con formatos que exponen claves públicas por diseño.

Entre esos casos aparecen salidas "pay-to-public-key", estructuras multifirma heredadas y salidas Taproot recientes, además de monedas posiblemente inmovilizadas dentro de carteras perdidas o inactivas permanentemente.

La categoría con mayor alcance corresponde a lo que Glassnode identifica como exposición operacional, que alcanza 4,12 millones de BTC y representa aproximadamente el 20,6% del suministro emitido actualmente.

Estas monedas originalmente no eran vulnerables, aunque quedaron expuestas mediante la reutilización de direcciones, una práctica donde una cartera recibe varias operaciones utilizando una misma dirección repetidamente.

Ese mecanismo transmite eventualmente la clave pública durante un gasto y deja cualquier saldo restante potencialmente expuesto frente a escenarios asociados con computación cuántica avanzada.

Dentro de esta categoría aparecen además los exchanges, que concentran aproximadamente 1,66 millones de BTC y representan alrededor del 40% de todos los Bitcoin considerados operacionalmente inseguros actualmente.

Sin embargo, la exposición identificada presenta diferencias marcadas entre plataformas y no muestra una distribución homogénea entre los principales actores del mercado internacional de criptomonedas.

Entre los exchanges más importantes, Coinbase registra apenas un 5% expuesto, mientras Binance alcanza un 85% y Bitfinex presenta una exposición identificada equivalente al 100%.

Cómo el mercado busca adelantarse al avance tecnológico

Glassnode plantea este análisis como una referencia inicial para exchanges y custodios que buscan reducir riesgos mediante mejores prácticas relacionadas con reservas, direcciones y migraciones operativas.

Entre esas medidas aparecen la reducción de reutilización de claves, una gestión más eficiente de reservas y la planificación gradual de movimientos hacia estructuras consideradas seguras.

Los resultados aparecen además en un contexto donde los avances dentro de computación cuántica mantienen una aceleración sostenida a escala internacional durante los últimos años.

Paralelamente, desarrolladores vinculados con Bitcoin ya debaten posibles respuestas técnicas como la actualización propuesta BIP-360, destinada a incorporar formatos transaccionales más resistentes frente amenazas cuánticas futuras.

Otra propuesta oficial planteada dentro del ecosistema considera incluso congelar monedas que permanezcan sin migración antes de una fecha límite determinada previamente por desarrolladores y participantes involucrados.

Las estimaciones para el denominado "Día Q" se ubican entre 2030 y 2032, mientras Estados Unidos anunció inversiones superiores a u$s2.000 millones destinadas a startups cuánticas.