El programa busca incentivar la actividad comercial dentro del ecosistema de Ethereum, con focos en las soluciones de Capa 2 de ConsenSys

MetaMask, una de las billeteras no custodiales más populares del ecosistema cripto, presentó un nuevo sistema de puntos de airdrop que promete transformar la forma en que los usuarios interactúan con las plataformas de trading.

El programa lanzado el 4 de octubre de 2025, busca incentivar la actividad comercial dentro del ecosistema de Ethereum, con especial foco en las soluciones de Capa 2 de ConsenSys, como Línea.

El nuevo marco de recompensas ofrece 80 puntos por cada u$s100 operados al contado y 10 puntos por operaciones de futuros.

Los usuarios que operen dentro de Linea recibirán el doble de puntos, algo que impulsa la adopción de esta red y fortalece el ecosistema de Capa 2.

La iniciativa busca estimular el comercio activo y preparar el terreno para el esperado airdrop del token MASK, que MetaMask planea lanzar próximamente.

De esta forma, los usuarios podrán acumular puntos que luego podrían convertirse en recompensas o beneficios dentro del ecosistema.

Nuevo sistema de puntos de airdrop en MetaMask

El lanzamiento podría generar cambios importantes en los patrones de liquidez dentro del mercado. Según analistas, este tipo de incentivos tienden a aumentar el volumen de operaciones y provocar movimientos temporales en los precios.

Además, la estrategia de MetaMask podría recalibrar la liquidez entre distintas plataformas de trading y atraer a nuevos usuarios hacia las soluciones de Capa 2, donde las comisiones son más bajas y las transacciones más rápidas.

El anuncio generó una fuerte repercusión en redes como Reddit y X donde los traders y analistas debatieron sobre las implicaciones del nuevo sistema.

Mientras algunos celebran las oportunidades de ganancias adicionales, otros expresan cautela ante los posibles riesgos regulatorios y de cumplimiento que podría implicar una estructura de recompensas de este tipo.

Expertos indicaron que, para empresas cripto y DAOs, será clave navegar con cuidado el entorno normativo y garantizar transparencia en la distribución de recompensas, especialmente si el token MASK adquiere valor de mercado.

Con este movimiento, MetaMask busca alinear los incentivos de los usuarios con la actividad comercial y fortalecer su posición dentro del ecosistema Ethereum.

El sistema de puntos de airdrop podría marcar un punto de inflexión en la manera de participar del mercado cripto, combinando gamificación, recompensas y crecimiento del ecosistema de Capa 2.