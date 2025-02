Este viernes, XRP reportó un descenso de 1,77%, ubicándose en u$s2,14, con una capitalización de mercado de u$s124.212,96 millones, según las cotizaciones informadas por Binance.

Este viernes 28 de febrero, la capitalización del mercado de criptomonedas se ubica en u$s2,78 billones, según el registro de CoinMarketCap con 33.973 monedas.

En consecuencia, el mercado de criptomonedas subió un -0,79% en las últimas 24 horas. Con respecto a la participación en el mercado cripto, Bitcoin domina con un 59,91%, Ethereum lo sigue con un 9,64%, y el resto suma un 30,45%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Las principales criptomonedas muestran los siguientes precios promedio en dólares a nivel internacional este viernes 28 de febrero:

Bitcoin: u$s84.107,51 (-0,35%)

Ethereum: u$s2.227,65 (-3,42%)

BNB: u$s588,88 (-2,60%)

Ripple: u$s2,14 (-1,77%)

XRP: u$s145,90 (6,25%)

Cardano: u$s0,63 (-3,82%)

Polkadot: u$s4,70 (-5,85%)

Dogecoin: u$s0,20 (-4,59%)

Polygon: u$s0,27 (-2,54%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel local, los precios en pesos de las principales criptomonedas, según las principales exchanges argentinas, son estos al viernes 28 de febrero:

Bitcoin: $104,51 millones

Ethereum: $2,78 millones

BNB: $732.966,06

Ripple: $2.676,70

XRP: $182.034,07

Cardano: $788,12

Polkadot: $5.864,55

Dogecoin: $247,90

Polygon: $336,80

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor demanda en Argentina cotizan este viernes 28 de febrero a estos valores en pesos:

USDT: $1.238,30

DAI: $1.244,89

USDC: $1.244,75

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una criptomoneda muy reconocida, respaldada por la empresa Ripple. Lanzada en 2012, sus creadores, Chris Larsen y Jed McCaleb, la diseñaron para resolver problemas de velocidad y costos en los pagos internacionales, ofreciendo una alternativa más eficiente que las soluciones bancarias tradicionales.

A diferencia de las criptomonedas tradicionales, XRP no depende de minería ni utiliza Proof of Work o Proof of Stake. Su sistema, basado en un algoritmo de consenso llamado "RippleNet", procesa hasta 1.500 transacciones por segundo, superando ampliamente a Bitcoin y Ethereum.

La empresa Ripple ha construido relaciones estratégicas con instituciones financieras globales, lo que permite a XRP facilitar pagos transfronterizos rápidos y económicos. Este enfoque ha acelerado la adopción de XRP en mercados clave.

Aunque XRP ha sido criticada por su centralización y el control ejercido por Ripple, ha demostrado ser una opción efectiva y asequible para transacciones. La empresa sigue invirtiendo en seguridad e infraestructura, consolidando la confianza de sus usuarios.

A pesar de los desafíos legales presentados por la SEC, XRP sigue siendo una de las criptomonedas más relevantes en el mercado de pagos internacionales.