XRP cotiza a u$s2,43 este martes tras un aumento de 0,29% en los últimas 24 horas, con una capitalización de u$s140.176,89 millones, según datos extraídos de Binance.

CoinMarketCap informa que el mercado global de criptomonedas totaliza u$s3,16 billones este martes 11 de febrero, con 33.779 monedas en circulación.

De esta forma, el mercado de criptomonedas experimentó un decrecimiento del -0,95% en el último día. La participación del mercado cripto tiene a Bitcoin en lo más alto con un 60,30%, Ethereum logró un 9,97%, y las demás monedas un 29,73%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En el panorama global, los valores promedio en dólares de las principales criptomonedas al martes 11 de febrero son:

Bitcoin: u$s96.030,52 (-1,46%)

Ethereum: u$s2.611,16 (-1,85%)

BNB: u$s641,98 (4,68%)

Ripple: u$s2,43 (0,29%)

XRP: u$s198,15 (-1,02%)

Cardano: u$s0,78 (10,53%)

Polkadot: u$s4,82 (-0,50%)

Dogecoin: u$s0,25 (-0,08%)

Polygon: u$s0,31 (-0,94%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las exchanges más destacadas de Argentina informan los precios en pesos de las principales criptomonedas este martes 11 de febrero:

Bitcoin: $116,46 millones

Ethereum: $3,18 millones

BNB: $781.714,25

Ripple: $2.956,82

XRP: $241.212,31

Cardano: $957,31

Polkadot: $5.877,61

Dogecoin: $309,30

Polygon: $376,11

En el mercado argentino, los dólares cripto o stablecoins más comunes tienen este martes 11 de febrero los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.210

DAI: $1.216,79

USDC: $1.216,54

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP, desarrollada por la empresa Ripple, es una de las criptomonedas más influyentes desde su lanzamiento en 2012. Creada por Chris Larsen y Jed McCaleb, su principal objetivo es mejorar la velocidad y reducir los costos de los pagos internacionales, superando a los sistemas tradicionales.

A diferencia de Bitcoin y Ethereum, XRP no utiliza la minería basada en Proof of Work ni sistemas como Proof of Stake. En cambio, emplea un algoritmo de consenso "RippleNet", procesando hasta 1.500 transacciones por segundo, marcando una diferencia notable en eficiencia.

Ripple, como respaldo de XRP, ha logrado asociaciones estratégicas con instituciones financieras en todo el mundo. Estas alianzas han permitido que XRP facilite pagos internacionales rápidos y accesibles.

Aunque algunos cuestionan su centralización, XRP sigue ganando terreno como una opción confiable. La continua inversión de Ripple en infraestructura y seguridad ha generado confianza en la red.

Pese a los conflictos legales con la SEC, XRP sigue siendo una de las criptomonedas más prominentes en los pagos internacionales.