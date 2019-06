Según esta prestigiosa antropóloga, el trabajo de oficina está a punto de desaparecer

La antropóloga Mary Gray analiza "los trabajos fantasma", asociados a la inteligencia artificial que recurren a personas para mejorar la automatización

En un artículo publicado por The Guardian la semana pasada, se habló del verdadero funcionamiento del Google Assistant y la magia que hay detrás. Se reveló que el sistema funciona gracias a un gran equipo de lingüistas que trabajan como subcontratistas etiquetando los datos que se usan para entrenarlo. El problema es que estos trabajadores suelen ganar salarios bajos que los lleva a trabajar horas extras no remuneradas, a la vez que han visto descartados todos los intentos por mejorar sus condiciones laborales.

Esta historia y otras tantas comenzaron a mostrar la cara oscura de la industria de la IA. Muchos de estos trabajadores no solo etiquetan datos para mejorar la IA, sino que muchas veces ellos son la IA. Tanto en Facebook, Alexa o Duplex hay equipos de humanos que imitan a la IA que imita a los humanos. Estos trabajadores invisibles trabajan entrenando algoritmos de forma ininterrumpida hasta que logran automatizar sus propios empleos.

La antropóloga Mary Gray y el científico informático Siddharth Suri sostienen en su libro "Ghost Work: How to Stop Silicon Valley from Building a New Global Underclass" que muchos de nosotros podemos terminar corriendo la misma suerte en un futuro no muy lejano. Además investigan por qué las personas terminan en esos trabajos fantasma, como sufren de malas condiciones laborales por ser invisibles y como se puede hace para que esta modalidad laboral sea más sostenible.

En diálogo con el sitio Technologyreview.es, Mary Gray afirma que el trabajo fantasma "se trata de cualquier trabajo que podría ser, al menos en parte, creado, programado, gestionado, enviado y construido a través de una interfaz de programación de aplicaciones, internet y tal vez un poco de inteligencia artificial. Podría decirse que un trabajo se convierte en fantasma cuando no hay seres humanos involucrados en ese bucle, ya que solo se trata de que el software haga su magia."

Estas tareas no solo no son apreciadas sino que pueden llegar a ser psicológicamente perjudiciales: "Por ejemplo, controlar el contenido sensacionalista es una tarea horrible. Desde la perspectiva de los trabajadores, se trata de un negocio. Y en realidad requiere bastante creatividad, conocimiento y criterio. El problema es que las condiciones de trabajo no reconocen lo importante que es una persona para ese proceso. No se aprecian sus tareas y realmente se crean unas condiciones laborales insostenibles" sostiene Gray.

La antropóloga cree que vamos hacia un desmantelamiento del empleo ya que "hemos construido una economía basada completamente en ellos. Ya no se da el: ‘Solo vamos cubrir los huecos con contratistas, mientras que los trabajadores de tiempo completo realizarán la mayor parte del trabajo’. Eso es radical. Realmente deberíamos parar un poco. Gran parte de la corriente principal de nuestra economía estaba relacionada con el hecho de tener un trabajo de oficina, y eso está a punto de desaparecer. No hay una opción de regresar a tiempo completo, a un trabajo más estable y según la demanda. Si no lo aceptamos ahora, todo el trabajo se convertirá en trabajo fantasma."

Con respecto a si hay una salida a este futuro, Gray considera que "lo que la mayoría necesita para conseguir un contrato apropiado es la capacidad de controlar tres cosas: su tiempo, sus oportunidades y las posibilidades de contribuir a diferentes redes de colaboradores que les enseñarán cosas nuevas que pueden aplicar al próximo proyecto. Si los equipamos para que controlen su participación en una economía: posibilitar las entradas y salidas del mercado según sea necesario en el caso de enfermedad, de formar familia, de aprender nuevas capacidades para aplicarlas a diferentes proyectos, estarán mejor capacitados para un trabajo contractual.