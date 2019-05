Estudio: más del 60% de los tomadores de crédito online no tienen tarjeta de crédito

El resultado sale de un estudio realizado por MONI, la compañía de servicios financieros digitales que opera en Argentina y México

Un estudio asegura que el 63% de los tomadores de crédito online no cuenta actualmente con una tarjeta de crédito emitida por el banco. Asimismo, el 40% declaró haber tenido tarjeta de crédito en el pasado, mientras que el 23% afirmó nunca haber tenido ningún tipo de tarjeta de crédito a lo largo de su vida.

El resultado sale de un estudio realizado por MONI, la compañía de servicios financieros digitales que opera en Argentina y México, quien encuestó a 1.342 clientes que utilizan los servicios de su plataforma en los últimos 18 meses.

A su vez, el 43% de las personas que tuvo tarjeta en el pasado indicó haberla dado de baja voluntariamente para controlar sus compras y gastos, el 33% declaró haber sido dado de baja por tener una deuda, mientras que el 13% refirió haber sido dado de baja por aparecer en el informe veraz y el 10% haberla cancelado por el costo de renovación y mantenimiento

Por su parte, aquellos que nunca tuvieron una tarjeta de crédito, el 43% indicó que prefiere manejarse siempre con efectivo, el 25% afirmó no calificar para el otorgamiento por figurar en el informe veraz, el 21% refirió no cumplir con los requisitos solicitados por su banco, mientras que el restante 11% refiere no estar interesado en tener tarjeta.

"En este sentido, MONI constituye una opción de acceso a servicios financieros orientado a los sectores sub-bancarizados. Personas que normalmente no son sujetos de crédito para las entidades bancarias y que si bien tienen acceso a una cuenta bancaria no utilizan servicios financieros básicos como una tarjeta de crédito o un préstamo personal", explicaron desde MONI.

"Préstamos para consumo, pago de servicios y carga de crédito en celulares y SUBE son algunos de los servicios que brindamos en MONI a individuos en la base de la pirámide, que representan un mercado que tiene una demanda claramente insatisfecha", agregó Juan Pablo Bruzzo, CEO de MONI.

Además, agregó que parte de su público está compuesto por personas que no pueden ser sujetos de crédito en el sistema tradicional por no contar con un historial crediticio.

Bruzzo explicó que en MONI utilizan "variables diferentes, no tradicionales", relativas al comportamiento y otros factores asociados al cliente, que van mucho más allá del scoring típico que realizan los bancos. "Con estas variables nuestro algoritmo basado en machine learning nos permite construir un perfil de riesgo de manera instantánea y predecir con mucha exactitud quién es un buen pagador o un mal pagador".

Te puede interesar No hubo grieta: por unanimidad, se aprobó la Ley del Conocimiento con beneficios impositivos para empresas

Por otra parte, el estudio de avanza sobre los motivos que llevaron a los encuestados a tomar un préstamo online de bajo monto. Entre las respuestas más populares se destacan: para el pago de deudas (29%), para llegar a fin de mes (18%), para darse un gusto (9%), para el pago de servicios (8%), para afrontar gastos diarios (8%), para el pago de la tarjeta de crédito (4%), para un viaje (4%), para el pago de expensas y alquiler (3%) y para la compra de indumentaria (2%), entre otros.

La encuesta también revela datos interesantes respecto a los hábitos de manejo financiero de los participantes. Del estudio se infiere que la mayoría de los encuestados prefiere manejarse con dinero en efectivo, en lugar de utilizar el circuito formal.

En este sentido, el informe revela que el 44% de los encuestados no utiliza el servicio de home banking ni la aplicación de su banco para gestionar su cuenta bancaria. Al indagar sobre las herramientas utilizadas con mayor frecuencia para el pago de servicios, el 50% de los consultados afirma pagar en efectivo a través de locales de servicios de pago como RapiPago, Pagofácil, entre otros.

Asimismo, aseguran desde MONI que el gran problema argentino no es el acceso a cuentas bancarias, sino el uso que le dan a esas cuentas. "Hay que generar los incentivos y herramientas para este público. Muchos de los usuarios de subsidios sociales tienen una cuenta tan básica que no pueden siquiera acceder a home banking, entonces están forzados a agarrar su tarjeta de débito y retirar todo, con el agravante de que quizá parte de ese dinero se vuelque luego en el mercado informal", finaliza Bruzzo..