El reconocido especialista cripto Michaël van de Poppe, también conocido como @CryptoMichNL, intrigó a muchos mediante Twitter al cuestionar si el precio de Bitcoin subiría a máximos históricos antes del próximo halving.

Las conclusiones del analista provocaron debates en la comunidad cripto, y el propio Poppe profundizó en sus escenarios de inversión y trading de Bitcoin.

Van de Poppe sugiere que el pico potencial de BTC antes del halving estará en el rango de u$s54.000 a u$s58.000. Esta predicción despertó interés y dejó a muchos inversores con ganas de comprender la dinámica de este fenómeno.

En otro tweet, el analista arroja luz sobre lo que él llama el "ciclo institucional" y su profundo impacto en el camino de Bitcoin hacia la adopción masiva. Según Van de Poppe, este ciclo tiene el potencial de impulsar el precio de Bitcoin a la asombrosa cifra de u$s300.000 a u$s600.000 por Bitcoin.

Esta audaz declaración resalta la importancia de acumular Bitcoin durante correcciones significativas, que, según él, podrían oscilar entre el 20 y el 40%.

Los consejos de Michaël van de Poppe

Van de Poppe aprovecha la oportunidad durante estas correcciones para acumular Bitcoin. El analista enfatiza que esta estrategia es consistente con la visión a largo plazo de que Bitcoin se convierta en un activo común.

Los conocimientos de Van de Poppe brindan a los inversores valiosos consejos para navegar a través de la volatilidad del mercado de cifrado y aprovechar los puntos de entrada estratégicos.

"El ciclo institucional conducirá a la adopción masiva de #Bitcoin, y el precio probable de Bitcoin será de 300.000 a 600.000 dólares. Por lo tanto, es extremadamente importante recolectar la mayor cantidad posible. ¿Cómo? Durante las correcciones entre el 20% y el 40%", expresa.

Sin embargo, Michael Van de Poppe no puede estimar cuándo se tocará exactamente el fondo. El analista bursátil sólo intenta dar algunos consejos al inversor sobre qué debe tener en cuenta a la hora de invertir en este dinámico mercado.

"Algunos dicen que espero una corrección en este momento. No, no estoy diciendo eso en este tweet. ¿Suceden? Estoy seguro de que todos los mercados los tendrán. ¿Cuándo? No sabemos. Sólo algunos consejos generales."