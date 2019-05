Conocé el nuevo fraude telefónico que te puede costar mucho dinero

Las llamadas automáticas crecen año a año llegando a 48 mil millones solo en Estados Unidos, aunque se estima que el 40% provienen de estafadores

Una estafa simple pero efectiva que surgió hace varios años está de regreso causando muchos problemas. Se la conoce como "One Ring" o "Wangiri", y consiste en una llamada que es colgada pocos segundos luego de ser contestada. Esta acción se repite varias veces, esperando que por curiosidad uno retome la llamada. El problema surge que esto puede añadir costosos cargos por minutos que aparecerán en tu cuenta, especialmente si logran mantenerte en línea por un largo rato.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) emitió una alerta explicando que la mayoría se hacen en mitad de la noche, para añadirle urgencia ante la posibilidad de que se trate de una emergencia. Se descubrió que la mayoría de las llamadas provienen de Mauritania, país de África occidental.

Para evitar esto simplemente no hay que responder o devolver la llamada si provienen de números desconocidos, y bloquearlo si siguen molestando. Es aconsejable también revisar la factura para encontrar cargos no reconocidos y presentar quejas en caso de recibir una llamada de un posible estafador.

Es conveniente registrar nuestro número en la lista de "No llamar" para evitar telemarketers pero solo las empresas legítimas lo respetarán, y no siempre ocurre esto. Muchas veces el bloqueo de número no es efectivo ya que es muy fácil cambiar de número.

En caso de contestar accidentalmente o por descuido una llamada de un estafador debemos cuidarnos de dar información personal, incluso cuando parezca que ya saben mucho de nosotros. Si algún organismo legítimo o público necesitan realmente comunicarse con nosotros, es probable que nos comuniquen por escrito.

Otros fraudes más avanzados consisten en que la persona responda "si" ante la pregunta de si se escucha bien, para grabar la voz. El estafador puede usar la "firma de voz" para simular ser consumidor y autorizar compras o cargos fraudulentos por teléfono. Por otro lado al responder a un llamado uno confirma que está dispuesto a contestar por lo que puede generar más llamados de estafadores o telemarketers. Aunque parezca simple, la mejor manera de evitar engaños es no responder al teléfono.